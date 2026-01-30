വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗില് ആര്സിബി ഫൈനലില്; യുപി വാരിയേഴ്സിനെതിരെ എട്ടുവിക്കറ്റ് ജയം
ഗ്രേസ് ഹാരിസിന്റേയും (75) സ്മൃതി മന്ദാനയുടെയും (54 നോട്ടൗട്ട്) ഇന്നിങ്സുകളാണ് ആര്സിബിക്ക് ജയമൊരുക്കിയത്.
Published : January 30, 2026 at 10:01 AM IST
വഡോദര: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു. ബറോഡ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില് യുപി വാരിയേഴ്സിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ആര്സിബി തോല്പ്പിച്ചത്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത യുപി ഉയർത്തിയ 144 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 41 പന്തുകളും 8 വിക്കറ്റും ബാക്കിനിൽക്കെ ബെംഗളൂരു കീഴടക്കി.
ഗ്രേസ് ഹാരിസിന്റേയും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാനയുടെയും അർധ സെഞ്ച്വറികളുടെ പിൻബലത്തിൽ വെറും 13.1 ഓവറിലാണ് ടീം ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഹാരിസ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു, മന്ദാന പുറത്താകാതെ 54 റൺസുമായി ഇന്നിംഗ്സിന് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. പവർ-പ്ലേയിൽ 63 റൺസ് നേടിയ ഓപ്പണിംഗ് ജോഡി, വെറും 9.1 ഓവറിൽ 108 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒടുവിൽ ശിഖ പാണ്ഡെ ഹാരിസിനെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ആര്സിബി വിജയത്തിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ മന്ദാനയുമായുള്ള 35 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ജോർജിയ വോൾ 16 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ, ക്യാപ്റ്റൻ മെഗ് ലാനിങ്ങിന്റെ മികച്ച തുടക്കവും ദീപ്തിയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റേയും കരുത്തിലാണ് യുപി 143/8 എന്ന സ്കോർ നേടിയത്. പവർപ്ലേയിൽ 50 റൺസ് ഉൾപ്പെടെ ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 74 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുപിയുടെ സീസണിലെ ആദ്യ 50-ലധികം ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടാണിത്.
നാദിൻ ഡി ക്ലർക്ക് 41 റൺസിന് പുറത്തായി. ദീപ്തി 43 പന്തിൽ 55 റൺസുമായി ഇന്നിംഗ്സിനെ പിടിച്ചുനിർത്തി, എന്നാൽ മറുവശത്ത് തുടര്ച്ചയായി വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ യുപിക്ക് പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആര്സിബിക്കായി ഡി ക്ലർക്ക് 22 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി, ഗ്രേസ് ഹാരിസ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. യുപിയുടെ മോശം സ്കോറും ഫലപ്രദമല്ലാത്ത പവർ-പ്ലേ ബൗളിംഗും കാരണം അവരുടെ പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചു.
The TATA WPL Green Dot Ball of the Match between UP Warriorz and Royal Challengers Bengaluru goes to Lauren Bell.#TATAWPL | #KhelEmotionKa | #UPWvRCB | #GREENDOTBALL pic.twitter.com/ZRYheJITHW— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 29, 2026
സ്കോറുകൾ:
യുപി വാരിയേഴ്സ് 20 ഓവറിൽ 143/8 (ദീപ്തി ശർമ്മ 55, മെഗ് ലാനിംഗ് 41; നദീൻ ഡി ക്ലർക്ക് 4-22, ഗ്രേസ് ഹാരിസ് 2-22). റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു- 13.1 ഓവറിൽ 147/2(ഗ്രേസ് ഹാരിസ് 75, മന്ദാന 54*; ശിഖ പാണ്ഡെ 1-36, ആശാ ശോഭന 1-24).