പരിക്കേറ്റ സഹതാരത്തിന് പകരം വന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി; റോഷിബിനയ്ക്ക് വുഷുവിൽ വെള്ളി
വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ചരിത്ര നേട്ടം; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വുഷുവിൽ റോഷിബിന ദേവിക്ക് വെള്ളി.
Published : September 24, 2026 at 11:20 AM IST
നാഗോയ: അവസാന നിമിഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ച, വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വുഷുവിൽ വെള്ളി മെഡൽ കൊയ്ത് നവോറെം റോഷിബിന ദേവി. വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം സാൻഡ ഫൈനലിൽ ചൈനയുടെ ഷാങ് സിയാവുവിനോട് (0-2) പരാജയപ്പെട്ടാണ് റോഷിബിന വെള്ളി സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ചൈനീസ് താരം രണ്ട് റൗണ്ടുകളും 5-0 എന്ന നിലയിലാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പതിപ്പുകളിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വുഷു താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ഇതോടെ മണിപ്പൂരുകാരിയായ റോഷിബിനയുടെ പേരിനൊപ്പമായി.
ആരാണ് റോഷിബിന ദേവി?
മണിപ്പൂരിലെ ബിഷ്ണുപൂർ ക്വാസിഫായി മയൈ ലേകൈയിൽ 2000 ഡിസംബർ 30-നാണ് റോഷിബിനയുടെ ജനനം. കുട്ടിക്കാലത്ത് മണിപ്പൂരിൽ നടന്ന ഒരു പ്രാദേശിക വുഷു മത്സരം കണ്ടാണ് ഈ കായിക ഇനത്തിലേക്ക് താരം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ബോക്സിങ്ങിലും ഒരു കൈ നോക്കിയ ശേഷമാണ് റോഷിബിന വുഷു സ്ഥിരമാക്കിയത്. ഇംഫാലിലെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സെന്ററില് കോച്ച് മെയ്ബാം പ്രേംകുമാർ സിങ്ങിന് കീഴിലായിരുന്നു പ്രധാന പരിശീലനം.
- 2016: ജൂനിയർ വേൾഡ് വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ (48kg) വെങ്കലം നേടി ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര നേട്ടം.
- 2017: ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ (60kg) സ്വർണ്ണം.
- 2018: ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അരങ്ങേറ്റത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ.
- 2019: സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണം.
- 2023: ഹങ്ചൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വെള്ളി മെഡൽ. ഇതേവർഷം അർജുന അവാർഡും അന്താരാഷ്ട്ര വുഷു ഫെഡറേഷന്റെ 'ഫീമെയിൽ സാൻഡ അത്ലറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ' പുരസ്കാരവും റോഷിബിനയെ തേടിയെത്തി.
𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐀𝐒𝐈𝐀𝐍 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋𝐋𝐈𝐒𝐓! 🥈🥊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2026
Roshibina Devi does it again on the big stage, bagging Silver in the Women’s 60kg Wushu event, adding another Asian Games medal to her collection. 🔥
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 LIVE on Sony… pic.twitter.com/APaHJP88uX
ടീം സെലക്ഷനിലെ വിവാദങ്ങൾ
ഇത്തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടീമിലേക്കുള്ള റോഷിബിനയുടെ വഴി ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ സഹതാരം ദിവ്യാൻഷി ചൗധരിയോട് പരാജയപ്പെട്ട റോഷിബിനയ്ക്ക് ആദ്യം ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, കടുത്ത പരിക്കും ഏസിഎൽ ടിയറും കാരണം ദിവ്യാൻഷിയെ ടീമിൽ നിന്ന് ബിസിസിഐ/വുഷു അസോസിയേഷൻ മാറ്റിനിർത്തിയതോടെയാണ് അവസാന നിമിഷം റോഷിബിനയ്ക്ക് വിളിവരുന്നത്.
Asian Games: India’s Roshibina Devi concluded her Asian Games 2026 campaign with a silver medal after losing to China’s Xiaoyu Zhang in the Wushu women’s 60kg final, says, " i am very happy that this is india’s third medal. it is the third asian games medal, and in the upcoming… pic.twitter.com/34u1mAstMj— IANS (@ians_india) September 24, 2026
ഇത് പിന്നീട് വലിയൊരു പരസ്യ വിവാദത്തിന് കാരണമായി. പട്യാലയിലെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് റോഷിബിന തനിക്കെതിരെ മാനസിക പീഡനം നടത്തിയെന്നും, പരിശീലനത്തിനിടെ മനഃപൂർവം തന്റെ തോളിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ദിവ്യാൻഷി ആരോപിച്ചു. ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ വിവരമറിഞ്ഞ് ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ദിവ്യാൻഷി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു (പിന്നീട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ദിവ്യാൻഷി മാപ്പ് പറയുകയും ടീമിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു). എന്നാൽ വുഷു അസോസിയേഷൻ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളയുകയും, മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റോഷിബിനയെ ടീമിലെടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
STORY | Roshibina Devi bags second Asian Games silver in wushu— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026
Shurgging off the controversy around her inclusion in the national squad for the Asian Games, star Wushu athlete Roshibina Devi ensured that India won't return empty-handed from the continental showpiece by winning a… pic.twitter.com/95hhaOE5Un
നാഗോയയിലെ തകർപ്പൻ കുതിപ്പ്
ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ക്യാമ്പിന് പുറത്തുനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് റോഷിബിന നാഗോയയിൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഷിക്ക ഖാത്തൂനെയും, ക്വാർട്ടറിൽ മക്കാവുവിന്റെ ചു മാൻ സിന്നിനെയും (5-0) പരാജയപ്പെടുത്തി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു. സെമിഫൈനലിൽ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ താനിയ കുസുമാനിംഗ്ത്യാസിനെ 2-0 ന് തകർത്ത് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുകയായിരുന്നു. 2018-ൽ വെങ്കലവും, 2023-ലും ഇത്തവണ 2026-ലും വെള്ളി മെഡലുകളും നേടിയ റോഷിബിന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയാർന്ന കായികതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറി കഴിഞ്ഞു.
Also Read: ഇന്ത്യക്ക് 'ഇരട്ട മെഡൽ' തിളക്കം; വുഷുവിൽ വെള്ളിയും റോവിങ്ങിൽ വെങ്കലവും