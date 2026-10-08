'ലിയോ, നീ കുറിച്ച ചരിത്രം എന്നെന്നും ജീവിക്കും! മെസ്സിക്ക് ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പുമായി റൊണാൾഡോ
മൈതാനം വിട്ട് ലിയോ; ഹൃദയം തൊട്ട് റോണോ! അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിനോട് വിടപറഞ്ഞ മെസ്സിക്ക് റൊണാൾഡോയുടെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്.
Published : October 8, 2026 at 9:47 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കളിക്കളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ എതിരാളികളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ലയണൽ മെസ്സിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വീണ്ടും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച അർജന്റീനൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ റൊണാൾഡോ നൽകിയ ഹൃദയസ്പർശിയായ യാത്രയയപ്പ് സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നത്.
ബെനിനെതിരെ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തോടെയാണ് അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സിയിൽ ലയണൽ മെസ്സി തന്റെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചത്. മോനുമെന്റല് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളുമായി തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് 39-കാരനായ താരം പുറത്തെടുത്തത്.
മത്സരശേഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വികാരഭരിതമായ കുറിപ്പിൽ, അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി താൻ ഇപ്പോൾത്തന്നെ മിസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതായി മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി. വിരമിക്കാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമെന്ന് പറഞ്ഞ താരം തന്റെ കുടുംബത്തിനും സഹതാരങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇതിഹാസ താരം അന്തരിച്ച ഡീഗോ മാറഡോണയെയും മെസ്സി കുറിപ്പിൽ സ്മരിച്ചു.
'ചരിത്രം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും'; റൊണാൾഡോ
മെസ്സിയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ആശംസകളുമായെത്തിയെങ്കിലും, റൊണാൾഡോയുടെ സന്ദേശമാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നത്. കളിക്കളത്തിൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയായിരുന്ന മെസ്സിയെ റൊണാൾഡോ വാനോളം പുകഴ്ത്തി.
"ലിയോ, ഇത്രയും വർഷക്കാലം നിന്റെ രാജ്യത്തിനായി നീ നടത്തിയ പോരാട്ടവും നീ കുറിച്ച ചരിത്രവും എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കും. അർജന്റീനയ്ക്കൊപ്പം നീ കൈവരിച്ച എല്ലാ നേട്ടങ്ങളോടും എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെ ." - ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. നേരത്തെ, ഓഗസ്റ്റിൽ മെസ്സിയുടെ പിതാവ് ജോർജ്ജ് അന്തരിച്ചപ്പോഴും റൊണാൾഡോ മെസ്സിക്ക് ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി എത്തിയിരുന്നു.
ഫുട്ബോളിന്റെ സുവർണ്ണ കാലം നിർവ്വചിച്ച 'മെസ്സി-റോണി' വൈര്യം
ആധുനിക ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതിയതായിരുന്നു മെസ്സി-റൊണാൾഡോ പോരാട്ടങ്ങൾ. 2007-ൽ ബ്രസീലിയൻ താരം കക്കയ്ക്കൊപ്പം ഇരുവരും ബാലൺ ഡി ഓറിനായി മത്സരിച്ചതു മുതലാണ് ഈ വൈര്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വന്ന പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഫിഫ മികച്ച താരം പുരസ്കാരങ്ങളും ബാലൺ ഡി ഓറുകളും ഇരുവരും ചേർന്നാണ് പങ്കിട്ടെടുത്തത്.
റൊണാൾഡോ റയൽ മാഡ്രിഡിലും മെസ്സി ബാഴ്സലോണയിലും കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്പെയിനിൽ നടന്ന ഓരോ 'എൽ ക്ലാസികോ' മത്സരങ്ങളും ലോകം ശ്വാസമടക്കിയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. മൈതാനത്ത് കടുത്ത പോരാട്ട വീര്യം പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴും, അതിനു പുറത്ത് ഇരുവരും പരസ്പരം കാണിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോയുടെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ വീണ്ടും വ്യക്തമാകുന്നത്.
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