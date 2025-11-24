കുതിച്ചുപൊങ്ങി റോണോ..! സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അല് നസ്ര് 4–1ന് അല് ഖലീജിനെ വീഴ്ത്തി
ജോർജ് ജീസസിന് കീഴിൽ അൽ നസ്ർ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : November 24, 2025 at 1:05 PM IST
സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അപരാജിതരായി കുതിക്കുന്ന അല് നസ്റിന് മിന്നും വിജയം. ഇന്നലെ അൽ-അവ്വാൽ പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് അൽ ഖലീജിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്കാണ് അൽ നസ്ർ തകർത്തത്. സൂപ്പര് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അവിസ്മരണീയ ബൈസിക്കിൾ കിക്കിനും ആരാധകർ സാക്ഷിയായി. മല്സരത്തില് അല് നസ്റിന്റെ വിജയമുറപ്പിച്ച നാലാമത്തെ ഗോളാണ് റോണോ നേടിയത്. 2025-26 സീസണില് മികച്ച തുടക്കം നിലനിർത്തിയ അൽ നസ്ർ ജോർജ് ജീസസിന് കീഴിൽ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
മത്സരത്തില് പകുതി സമയത്തിന് ആറ് മിനിറ്റ് മുമ്പ്, പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു സൈഡ്-ഫൂട്ട് ഷോട്ടിലൂടെ ജോവോ ഫെലിക്സാണ് സ്കോറിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ, 42-ാം മിനിറ്റിൽ വെസ്ലിയിലൂടെ ടീം ലീഡ് ഉയർത്തി. ജോവോയാണ് ഗോളിനു വഴിയൊരുക്കിയത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ മുറാദ് അൽ ഹസ്വാവിയുടെ ഗോൾ ഉൾപ്പെടെ അൽ-ഖലീജിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അൽ-നസ്ർ കളിയില് ആധിപത്യം തുടർന്നു.
അൽ-ഖലീജ് ഒരു സമനില ഗോൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, 77-ാം മിനിറ്റിൽ സാദിയോ മാനെ മികച്ച ഫിനിഷിലൂടെ അൽ-നസ്റിന്റെ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. 90-ാം മിനിറ്റിൽ ദിമിട്രിയോസ് കോർബെലിസിനു ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ മത്സരം വഴിത്തിരിവായി. ഇത് അൽ-ഖലീജിന് നിരാശ വർധിപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിലായിരുന്നു കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി റൊണാൾഡോയുടെ ബൈസിക്കിൾ കിക്ക് ഗോൾ പിറന്നത്.
റൊണാള്ഡോയുടെ 954ാം കരിയര് ഗോളായിരുന്നു. 46 ഗോളുകള് കൂടി നേടിയാല് 1000 ഗോളുകളെന്ന പുത്തന് നാഴികക്കല്ല് സ്വന്തമാക്കാന് സാധിക്കും. സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ 2025/26 സീസണില് ഫെലിക്സും റൊണാൾഡോയും ഗോൾ നേട്ടം 10 ആയി ഉയർത്തി. അൽ നസ്റിനു വേണ്ടി 123 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 40 കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ 110 ഗോളുകളാണ് നേടിയത്. സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ 86 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 84 ഗോളുകൾ നേടിയ അദ്ദേഹം, മത്സര ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ കളിക്കാരനായി. ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് വിജയങ്ങളും ലീഗിൽ 30 ഗോളുകളും നേടി അല് നസ്ര് മികച്ച റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തി.
നാല് വിജയങ്ങളും രണ്ട് സമനിലകളും മൂന്ന് തോൽവികളുമായി അൽ-ഖലീജ് ആറാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 14 പോയിന്റുകളാണ് ഖലീജിന്റെ സമ്പാദ്യം. 56 ശതമാനം ബോൾ പൊസഷൻ സ്വന്തമാക്കിയ റൊണാൾഡോയും സംഘവും 17 ഷോട്ടുകളാണ് എതിർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉതിർത്തത്. ഇതിൽ എട്ട് ഷോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അൽ നസറിന് സാധിച്ചു. 2011-2012 മുതൽ സൗദി പ്രോ ലീഗ് ടീമിനായി കളിച്ച അവസാന 62 മത്സരങ്ങളിൽ അൽ-നാസറിന്റെ ഗോൾവേട്ട ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ പോർച്ചുഗീസ് താരങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.