'ടീമിന് എന്നെ വേണ്ടാത്ത ദിവസം പെട്ടിയുമെടുത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങും'; പോർച്ചുഗൽ ഭാവി വ്യക്തമാക്കി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ
അവർക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പടിയിറങ്ങുന്നത് ഞാനായിരിക്കും': പോർച്ചുഗൽ ഭാവി വ്യക്തമാക്കി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ.
Published : September 24, 2026 at 9:49 AM IST
ലിസ്ബൺ: ദേശീയ ടീമിന് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നിടത്തോളം കാലം പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ടീമിന് താൻ ഒരു സംഭാവനയും നൽകുന്നില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടീമിൽ ഒരു അനാവശ്യ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നോ തോന്നിയാൽ ആദ്യം പടിയിറങ്ങുന്നത് ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനോട് തോറ്റ് പോർച്ചുഗൽ പുറത്തായതിന് ശേഷം തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഹെഡ് കോച്ച് ജോർജ് ജെസ്യൂസിന്റെ ആദ്യ പോർച്ചുഗൽ ടീമിൽ ഇടംനേടിയതോടെ താരം ദേശീയ ടീമിനായി കളി തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “If Portugal no longer want to rely on me, I can leave from today. I have no problem with that”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026
“Or even the president. When they no longer want to rely on me in the national team, I’ll be the first to speak to them about it”.
“If they rely on me, I… pic.twitter.com/oGbyKBSWvk
വെയിൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് താരം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്: "ദേശീയ ടീമിന് എന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അവർ എപ്പോൾ പറയുന്നുവോ, അന്ന് ആദ്യം പടിയിറങ്ങുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. ടീമിന് ഒന്നും നൽകുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പെട്ടിയുമെടുത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങും. പോർച്ചുഗൽ ജനത എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ളത്. എന്റെ കണക്കുകൾ നോക്കൂ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും മികച്ച ഫോമിലാണ്. എന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത ദിവസം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ മാറിപോകും. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഫെഡറേഷന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ആരാധകനായിരിക്കും."
ലോകകപ്പിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നതായി റൊണാൾഡോ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പെഡ്രോ പ്രോൻസ, കോച്ച് ജോർജ് ജെസ്യൂസ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
Cristiano Ronaldo: " i know what i am. i know what i do to be here. i know what i've done to have had the success that i have had. i know why, especially the young kids, they love cristiano, because they saw me as an example and this, for me, is the most important thing." ❤️ pic.twitter.com/axY6TgYfM9— Hayters TV (@HaytersTV) September 23, 2026
തന്റെ ഗോളുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല, വളർന്നുവരുന്ന യുവതലമുറയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടും ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പോർച്ചുഗലിനായി 233 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള റൊണാൾഡോ ഇപ്പോഴും ടീമിന്റെ പ്രധാന കരുത്താണ്. അൽ-നസർ ക്ലബ്ബിൽ റൊണാൾഡോയുടെ കോച്ചായിരുന്ന ജോർജ് ജെസ്യൂസ്, വ്യാഴാഴ്ച വെയിൽസിനെതിരായ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
1000 ഗോളുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ലിലേക്ക്
ക്ലബ്ബിലും അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലുമായി നിലവിൽ 979 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള റൊണാൾഡോ, 1,000 ഗോളുകൾ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് 21 ഗോളുകൾ മാത്രം അകലെയാണ്. ദേശീയ ജേഴ്സിയിൽ തന്നെ തന്റെ 1000-ാമത് ഗോൾ നേടുക എന്നത് ഒരു മനോഹരമായ കഥയുടെ പൂർത്തീകരണമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ റൊണാൾഡോ, എന്നാൽ താൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അമിതമായി ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. താൻ കരിയർ ആരംഭിച്ച സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ ജോസ് അൽവാലാഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് വെയിൽസിനെതിരെയുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ തനിക്ക് ഇത് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള നിമിഷമാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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