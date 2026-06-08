പുള്ളാവൂരിന് പിന്നാലെ അമ്പലക്കണ്ടി; കോഴിക്കോട്ട് തലയുയർത്തി റൊണാൾഡോ കട്ടൗട്ടർ
പോർച്ചുഗൽ ടീം ആരാധകരായ മുപ്പതോളം പേർ ചേർന്നാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കട്ടൗട്ടർ തീർത്തത്.
Published : June 8, 2026 at 6:52 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആഘോഷത്തിനെ കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടറുകൾ കൊണ്ട് കീഴടക്കിയ കോഴിക്കോട്ട് ഇത്തവണയും അത് ഉയർന്നു. 2022ൽ പുള്ളാവൂരിലാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് അമ്പലക്കണ്ടിയിലാണ്. പോർച്ചുഗീസ് താരം സിആർ സെവൻ എന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ 26 അടി തലപ്പൊക്കമുള്ള കട്ടൗട്ടറാണ് പച്ചപ്പരപ്പിൽ പൊങ്ങിയത്. അതും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ അലതല്ലുന്ന ഓമശ്ശേരിക്ക് അടുത്ത അമ്പലക്കണ്ടി വയലിൽ.
പുള്ളാവൂരിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലമേയുള്ളൂ അമ്പലക്കണ്ടിയിലേക്ക്. പോർച്ചുഗൽ ടീം ആരാധകരായ മുപ്പതോളം പേർ ചേർന്നാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കട്ടൗട്ടർ തീർത്തത്. വലിയ ആഘോഷമായാണ് വയലിൻ്റെ നടുവിൽ സിആർ സെവനെ ഉയർത്തിയത്. മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ വളരെ കരുതലോടെയാണ് കട്ടൗട്ടർ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ഈ സംഘത്തിലെ അംഗമായ മുബാറക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി ലോകകപ്പിനെ വരവേൽക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കട്ടൗട്ടറിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയത്. മഴയത്ത് നശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്ലൈവുഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മുബാറക് പറഞ്ഞു.
ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെക്കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ് ഓമശ്ശേരി അമ്പലക്കണ്ടി പ്രദേശം. പ്രായഭേദമന്യേ നിരവധി പേർ ടെറസിൽ അടക്കം ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. നിരവധി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റുകളും ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളും ഈ നാട്ടിൽ വലിയ ആവേശമാണ്. ഓരോ ടീമുകളുടെയും ആരാധകർ തമ്മിലുള്ള വലിയ തരത്തിലുള്ള വാശിയും മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പോർച്ചുഗൽ ആദ്യം തലപൊക്കിയതോടെ പിന്നാലെ അർജൻ്റീന, ബ്രസീൽ ടീമുകളും ഉടൻ രംഗത്തെത്തും. നെയ്മർ, മെസി എന്നിവരുടെ കട്ടൗട്ടറുകളും ഉടൻ തന്നെ ഈ വയലിൽ ഉയരും. അത് അർജൻ്റീന, ബ്രസീൽ ആരാധകർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അതോടെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആരാധക ശ്രദ്ധ ഇത്തവണ അമ്പലക്കണ്ടി വയലിൽ ആയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ പുള്ളാവൂരിൽ പടുകൂറ്റൻ മൂന്ന് കട്ടൗട്ടറുകൾ തല പൊക്കിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രൗഢി ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് ഈ തവണ അമ്പലക്കണ്ടി വയലും അത് ഏറ്റെടുത്തത്. കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ കടുത്ത ആവേശം ഫിഫയുടെയും അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ഹെലികോപ്ടറിൽ വന്നിറങ്ങിയതിലൂടെ പ്രശസ്തമായ അമ്പലക്കണ്ടി വയൽ ഇനി ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെ തലയെടുപ്പ് കൊണ്ടും നാടറിയും.
Also Read:- ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ കുരിക്കത്തൂർ; വരവേൽക്കാൻ പെലെയും മറഡോണയും എത്തും, അതും എട്ടടി ഉയരത്തിൽ