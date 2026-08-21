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റൊണാൾഡീഞ്ഞോ വീണ്ടും ബൂട്ടണിയുന്നു; ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബിലൂടെ വൻ തിരിച്ചുവരവ്

ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം റൊണാൾഡീഞ്ഞോ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു; ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബുമായി കരാർ.

RONALDINHO 2026 റൊണാൾഡീഞ്ഞോ RONALDINHO RAVENNA RONALDINHO RETURN TO FOOTBALL
File photo: Ronaldinho (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 1:07 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം റൊണാൾഡീഞ്ഞോ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. നീണ്ട 11 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് 46-കാരനായ താരം വീണ്ടും ബൂട്ടണിയാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇറ്റാലിയൻ മൂന്നാം ഡിവിഷൻ (സീരീസ് സി) ക്ലബ്ബായ റവെന്നയിലാണ് താരം ചേർന്നത്.

ലക്ഷ്യം 300-ാം കരിയർ ഗോൾ

തന്‍റെ കരിയറിലെ 300-ാം ഗോൾ തികയ്ക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരിച്ചുവരവില്‍ റൊണാൾഡീഞ്ഞോ വ്യക്തമാക്കി. "സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഇവിടെയെത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടീം നമുക്കുണ്ട്. ഞാൻ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല, അത് കോച്ചിന് മാത്രമേ അറിയൂ. ഇറ്റലിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്ഭുതകരമാണ്. സഹതാരങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് എന്‍റെ ലക്ഷ്യം. എന്‍റെ കരിയറിലെ 300-ാം ഗോൾ നേടാനായാൽ അത് കൂടുതൽ മനോഹരമാകും," റൊണാൾഡീഞ്ഞോ പറഞ്ഞു.

ആരാധകർക്ക് ഇത് 'റൊണാൾഡീഞ്ഞോ ദിനം'

വ്യാഴാഴ്ച റവെന്നയിലെത്തിയ ബാഴ്‌സലോണ മുൻ സൂപ്പർ താരത്തിന് ആരാധകരും ക്ലബും വൻ വരവേൽപ്പാണ് നൽകിയത്. ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ പങ്കാളിയായാണ് താരം എത്തിയതെങ്കിലും ഒരു കളിക്കാരനായും റൊണാൾഡീഞ്ഞോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ബീച്ചിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ആറായിരത്തോളം ആരാധകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് താരത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം റവെന്നയിൽ ഈ ദിവസം "റൊണാൾഡീഞ്ഞോ ദിനമായി" ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു.

പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോള്‍ കരിയറിലെ നേട്ടം

2015-ൽ ബ്രസീലിയൻ ക്ലബ്ബായ ഫ്ലുമിനെൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് റൊണാൾഡീഞ്ഞോ അവസാനമായി പ്രൊഫഷണൽ മത്സരം കളിച്ചത്. 2002-ൽ ബ്രസീലിനെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച താരം 2005-ൽ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. റവെന്ന ക്ലബ്ബ് ഉടമ ഇഗ്നാസിയോ സിപ്രിയാനിയാണ് ജൂണിൽ ലോകകപ്പ് വേളയിൽ റൊണാൾഡീഞ്ഞോയുടെ വരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതൊരു പരസ്യ തന്ത്രമല്ലെന്നും കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം വളരെ ആത്മാർത്ഥമാണെന്നും ഇഗ്നാസിയോ സിപ്രിയാനി വ്യക്തമാക്കി.

ലക്ഷ്യം സീരീസ് ബി പ്രൊമോഷൻ

വരുന്ന തിങ്കളാഴ്‌ച (ആഗസ്റ്റ് 24) റെഗ്ഗിയാനയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തോടെ റവെന്ന തങ്ങളുടെ സീസൺ ആരംഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌ത ടീം, 2008-ന് ശേഷം ആദ്യമായി സീരീസ് ബി-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനാണ് ഇത്തവണ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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TAGGED:

RONALDINHO 2026
റൊണാൾഡീഞ്ഞോ
RONALDINHO RAVENNA
RONALDINHO RETURN TO FOOTBALL
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