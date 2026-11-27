വീണ്ടും'ഹിറ്റ്മാൻ'; രോഹിത് ശര്മയെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാക്കി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെ ഒഴിവുവന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിജയകരനായ നായകനെ വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
Published : November 27, 2026 at 7:04 PM IST
മുംബൈ: 2027-ലെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ രോഹിത് ശർമ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ നായകനായി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെ ഒഴിവുവന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിജയകരനായ നായകനെ വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ടീമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ 20-ാം സീസണിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രോഹിത് തന്നെ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണെന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഉടമ നിത അംബാനി പറഞ്ഞു. 2011-ൽ മുംബൈ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായത് മുതൽ ഒരു ക്രിക്കറ്ററെന്ന നിലയിലും നായകനെന്ന നിലയിലും രോഹിത് വളർന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചത് വലിയ സന്തോഷമാണെന്നും രോഹിത് നൽകിയ ഓർമ്മകൾ അമൂല്യമാണെന്നും നിത അംബാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രോഹിത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തും നേതൃപാടവവും ടീമിന് പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകുമെന്നും ആരാധകർക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ആകാശ് അംബാനിയും വ്യക്തമാക്കി.
Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ അഭിമാനമാണെന്ന് രോഹിത് ശർമയും പ്രതികരിച്ചു. നിത ഭാഭിയുമായും ആകാശുമായും വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ആവേശകരമായിരുന്നുവെന്നും, 20-ാം സീസണിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ നിരവധി നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2013 മുതൽ 2023 വരെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നയിച്ച രോഹിത് ശർമ ടീമിന് അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ (2013, 2015, 2017, 2019, 2020) നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2024 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിൽ നിന്നും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ടീമിലെത്തിച്ചതോടെയാണ് രോഹിത്തിന് പകരം ഹാർദിക്കിനെ നായകനാക്കിയത്. എന്നാൽ ഹാർദിക്കിന് കീഴിൽ 2024-ൽ പത്താം സ്ഥാനത്തും 2026-ൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുമാണ് മുംബൈ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 2025-ൽ രണ്ടാം ക്വാളിഫയർ വരെ എത്തിയെങ്കിലും കിരീടം നേടാനായില്ല. തുടർച്ചയായ മോശം പ്രകടനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി പേസർ അർഷ്ദീപ് സിംഗിനെ പകരം വാങ്ങി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് കൈമാറാൻ (Trade) മുംബൈ തീരുമാനിച്ചത്.
Carved by Legacy, Sculpted for Greatness. 👑 #CaptainRo, Aala Re! 💙 #MumbaiIndians https://t.co/ceitupA2Y7— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
ഡെക്കാൻ ചാർജേഴ്സിലൂടെ ഐപിഎൽ കരിയർ ആരംഭിച്ച 39-കാരനായ രോഹിത് ശർമ്മ, ഇതുവരെ 281 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ട് സെഞ്ചുറികളും 49 അർദ്ധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടെ 7,329 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് (283 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9,336 റൺസ്) ശേഷം ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് രോഹിത്.
“I am delighted to have Rohit lead the Blue and Gold into our landmark 20th season. The bond that Rohit shares with Mumbai Indians and our Paltan is truly special. In our conversations about the season ahead, there was a shared sense of excitement and ambition for what we can achieve together. With Rohit’s experience and leadership, and the exciting team we are building, there is so much to look forward to. We want to play the kind of cricket that makes our Paltan proud and create many more special memories together.” - Akash Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
2027 ഐപിഎൽ ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി ശക്തമായ ഒരു നിരയെയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. രോഹിത് ശർമ്മ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക്, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, വിൽ ജാക്ക്സ്, റയാൻ റിക്കൽടൺ, നമൻ ധിർ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, കോർബിൻ ബോഷ്, രാജ് അങ്കദ് ബാവ, അശ്വനി കുമാർ, രഘു ശർമ്മ എന്നിവരാണ് മുംബൈ നിലനിർത്തിയ താരങ്ങൾ
Also Read: സങ്കടം സഹിക്കാനാകാതെ സിറാജ് കരഞ്ഞോ? ലൈവ് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ഞെട്ടി രഹാനെയും കാർത്തിക്കും!