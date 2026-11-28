ആദ്യം 'നോ' പറഞ്ഞു, പിന്നീട് മനസ്സ് മാറി! മുംബൈയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ രോഹിത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ത്?
‘ഹിറ്റ്മാൻ’ ഈസ് ബാക്ക്! മുംബൈയെ വീണ്ടും നയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം തുറന്നുപറഞ്ഞ് രോഹിത്
Published : November 28, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 2:42 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണുകളിലെ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ശരിയായ ദിശാബോധം ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് നായകസ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് രോഹിത് ശർമ്മ. തുടക്കത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ താൻ മാനസികമായി തയ്യാറായിരുന്നില്ലെന്നും, എന്നാൽ ടീമിന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിലേക്ക് മാറിയതിന് പിന്നാലെ, 2027 സീസണിലേക്കുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റനായി രോഹിത് ശർമ്മയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് നായകസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് 38-കാരനായ രോഹിത് മനസ്സുതുറന്നത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഉടമ ആകാശ് അംബാനിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്.
Watch Ro in a heart-to-heart with Jatin Sapru as he talks about returning as आपला Captain, and shares a very special message for आपली Paltan! 📹💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/Lc0Bl0kjbV— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനം തന്നെ മാത്രമല്ല, ടീമിലെ മറ്റ് പല താരങ്ങളെയും കടുത്ത നിരാശയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നുവെന്ന് രോഹിത് പറഞ്ഞു. സീസൺ അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടീമിന്റെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഭാര്യയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആകാശ് അംബാനി തന്നെ വിളിച്ചതെന്നും, ടീമിനെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. നായകസ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ആകാശ് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ചിന്തിക്കാൻ അല്പം സമയം വേണമെന്നാണ് താൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് രോഹിത് ഓർത്തെടുത്തു.
"തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചുമതലയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല എന്നതായിരുന്നു എന്റെ സത്യസന്ധമായ ചിന്ത. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സീസണുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അതിനാൽ വീണ്ടും നായകനാകാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലാണോ ഞാൻ എന്ന് എനിക്കുതന്നെ ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു," രോഹിത് പറഞ്ഞു.
Rohit’s heartfelt message to the Paltan 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/oJhMfLlqyU— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
എന്നാൽ പത്ത് വർഷത്തോളം താൻ കെട്ടിപ്പടുത്ത ടീമാണിതെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. "ഈ ടീമിന് എന്നെ ഒരു നേതാവായി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ, ടീമിന് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു ദിശാബോധം ആവശ്യമാണ്. അത് നൽകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഞാൻ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ തയ്യാറാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2022, 2024, 2026 സീസണുകളിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും രോഹിത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒന്നോ രണ്ടോ താരങ്ങളുടെ പിഴവല്ല, മറിച്ച് സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ ടീം ഒന്നടങ്കം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ചടികൾക്ക് കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.
2011-ൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെത്തിയ രോഹിത് ശർമ്മ, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ ടീമിനെ അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഇരുപതാം സീസണിനായി (2027) മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റനായുള്ള തന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് 'ഹിറ്റ്മാൻ'.