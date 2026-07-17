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രോഹിത് ശർമ്മ ഏകദിന ടീമിന് പുറത്തേക്ക്; ലോർഡ്‌സിലേത് അവസാന മത്സരമായേക്കും!

ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിൽ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ യുഗം അവസാനിക്കുന്നു; ഞായറാഴ്‌ച ലോർഡ്‌സിലേത് അവസാന മത്സരമായേക്കുമെന്ന് സൂചന.

Rohit Sharma
Rohit Sharma (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 2:40 PM IST

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കാർഡിഫ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ഞായറാഴ്‌ച ലോർഡ്‌സ് മൈതാനത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് ശേഷം മുൻ നായകന്‍ രോഹിത് ശർമ്മയെ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് ഇനി പരിഗണിച്ചേക്കില്ലെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2027-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്‌വെ, നമീബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് അജിത് അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം.

യുവ ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിന് കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സെലക്‌ടർമാർ ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. മാന്യമായ രീതിയിൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കണോ അതോ കളി തുടരണോ എന്നത് രോഹിത്തിന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെങ്കിലും, ലോർഡ്‌സ് ഏകദിനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലെന്ന സന്ദേശം വ്യക്തമാണെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐ.എൻ.എസിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സമീപകാല ഫോമിലെ ഇടിവ് തിരിച്ചടിയായി

സോഫിയ ഗാർഡൻസിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 26 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് പുറത്തായ രോഹിത്തിന്‍റെ സമീപകാല ബാറ്റിംഗ് ഫോമിൽ സെലക്ടർമാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിനെപ്പോലുള്ള യുവതാരങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ടീമിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മുൻനിർത്തിയാണ് സെലക്‌ടർമാർ ദീർഘകാല തന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.

ഇതോടെ, ഞായറാഴ്‌ച ലോർഡ്‌സിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സിയിൽ രോഹിത്തിന്‍റെ അവസാന ഏകദിന മത്സരമായി മാറാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതകളും കാണുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയും തുടർന്ന് ശുഭ്‌മൻ ഗില്ലിനെ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Rohit Sharma
Rohit Sharma (GETTY)

റെക്കോർഡുകൾ നിറഞ്ഞ സുവർണ്ണ കരിയർ

ഇന്ത്യയെ 2024-ലെ പുരുഷ ടി-20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രോഹിത് ആ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരുന്നു. 2027 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം 50 ഓവർ ഫോർമാറ്റിൽ തുടർന്നത്. ഇന്ത്യക്കായി 286 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 11,731 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള രോഹിത്, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പണർമാരിൽ ഒരാളാണ്. തന്‍റെ ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിംഗിലൂടെയും മികച്ച ലീഡര്‍ഷിപ്പിലൂടെയും ഇന്ത്യയെ 56 ഏകദിനങ്ങളിൽ നയിച്ച അദ്ദേഹം, ടീമിനെ 2023 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലേക്കും 2025-ൽ യു.എ.ഇയിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി കിരീടനേട്ടത്തിലേക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

INDIA VS ENGLAND ODI
രോഹിത് ശർമ്മ
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