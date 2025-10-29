ETV Bharat / sports

സിസി ഏകദിന ബാറ്റിങ് റാങ്കിംഗിൽ മുന്‍ ഇന്ത്യൻ നായകന്‍ രോഹിത് ശർമ്മ ആദ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയും മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറിയും നേടിയാണ് രോഹിത് റാങ്കിംഗില്‍ നമ്പര്‍ വണ്ണായത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിനെ മറികടന്നാണ് രോഹിത് തലപ്പത്തേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിംഗില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് രോഹിത്. സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍, എം.എസ് ധോണി, വിരാട് കോലി, ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്‍ എന്നിവരാണ് രോഹിത്തിന് മുമ്പ് ഏകദിന റാങ്കിംഗില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങള്‍.

രോഹിത് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 781 റേറ്റിംഗ് പോയിന്‍റുമായാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഗിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോയി, 745 പോയിന്‍റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍റെ ഇബ്രാഹിം സാദ്രാൻ 764 റേറ്റിംഗ് പോയിന്‍റുമായി ഏകദിന റാങ്കിംഗിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. അടുത്തിടെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായിരുന്നു രോഹിതിന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനം പിറന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ICC rankings
ICC rankings (ICC Screenshot)

ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ശേഷം, താരം ഒരു സെഞ്ച്വറിയും അർധസെഞ്ച്വറിയും നേടി. പരമ്പരയിൽ 202 റൺസാണ് രോഹിതിന്‍റെ സമ്പാദ്യം. പെർത്തിലെ 8 (14) റൺസിന്‍റെ പരാജയ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം, അഡ്‌ലെയ്‌ഡില്‍ 97 പന്തിൽ നിന്ന് 73 റൺസും സിഡ്‌നിയിൽ 121* (125) റൺസും രോഹിത് നേടി. ഐസിസി ഏകദിന ബാറ്റിംഗ് റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാമത് എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ താരമാണ് രോഹിത് ശർമ്മ.

റാങ്കിംഗിൽ ഒരു സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ വിരാട് കോലിയും ആദ്യ പത്തിൽ തുടരുന്നു. 725 റേറ്റിംഗ് പോയിന്‍റുമായി കോലി നിലവിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ആദ്യ പത്തില്‍ രോഹിത്തും ഗില്ലും കോലിയും ശ്രേയസുമാണ് ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം. ബൗളിംഗ് റാങ്കിംഗില്‍ കുല്‍ദീപ് യാദവ് ആറാം സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.

രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഏകദിന കരിയർ:

ഇന്ത്യയ്ക്കായി 276 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ച രോഹിത് ശർമ്മ, 268 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 492 ശരാശരിയിലും 92.7 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 11,370 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 33 സെഞ്ച്വറികളും 59 അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഉയർന്ന സ്കോർ 264 ആണ്. 1,066 ഫോറുകളും 349 സിക്സറുകളും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

