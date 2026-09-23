രോഹിതും കോലിയും കളിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് 90% ലോകകപ്പ് കിരീടം ഉറപ്പ്: സുരേഷ് റെയ്ന
2027 ലോകകപ്പ്: 'രോഹിതും വിരാടും തുടർന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം ഉറപ്പ്', പ്രവചനവുമായി റെയ്ന
Published : September 23, 2026 at 10:20 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ വെറ്ററൻ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോലിയും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാൻ 90 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുരേഷ് റെയ്ന. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഏകദിന ടീമിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തണമെന്നും അനാവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തരുതെന്നും യുവരാജ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് റെയ്നയുടെ ഈ പ്രതികരണം. 2027 ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഡൽഹിയിൽ ഒരു ചടങ്ങിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, രോഹിത്തിന്റേയും കോലിയുടെയും അനുഭവസമ്പത്തിനെ റെയ്ന പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചു. ഐപിഎല്ലിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിനായും ഇരുവരും കൈവരിച്ച വിജയങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
'തീർച്ചയായും, നമ്മുടെ പക്കൽ മികച്ച കളിക്കാരുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിലും രാജ്യത്തിനായും നിരവധി ട്രോഫികൾ നേടിത്തന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാരായ രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോലിയും നമുക്കുണ്ട്. വിരാടിന് പ്രത്യേകം ഒരു ആമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇരുവരുമൊന്നിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തവണ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും സിംബാബ്വെയിലുമാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇരുവരും ടീമിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിക്കാൻ 90 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്," റെയ്ന പറഞ്ഞു.
Delhi: On Yuvraj Singh's statement urging India not to "make massive changes" in its selection strategy for the 2027 ODI World Cup, former cricketer Suresh Raina says, "...We have a run machine at home. We have the best captains who has won the most trophies in the IPL as well as… pic.twitter.com/I9ykVeHjNo— IANS (@ians_india) September 22, 2026
2003-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോട് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച റെയ്ന, ഇത്തവണ അതിന് പകരം വീട്ടാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണിതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുവരാജ് സിംഗിന്റെ ഉപദേശം
ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി നിലവിലുള്ള ടീമിന് പരമാവധി മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് യുവരാജ് സിംഗ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ടീമിനെ ബാധിക്കുമെന്നും, ടി20 മത്സരങ്ങൾ കൂടുകയും ഏകദിനങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കളിക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാച്ച് പ്രാക്ടീസ് ലഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും യുവരാജ് ക്രിക് ഇൻഫോയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീം പ്രഖ്യാപനം
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നാട്ടിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോലിയും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുഭ്മന് ഗില്ലാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. കെ.എൽ. രാഹുൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകും. സെപ്റ്റംബർ 27-ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം. അതേസമയം, ശ്രേയസ് അയ്യർ നിലവിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്.
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