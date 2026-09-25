ഇന്ത്യ-വിൻഡീസ് പരമ്പര: തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിശീലനത്തിനിറങ്ങി രോഹിതും കോലിയും
ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നാം ഏകദിനം; ഇന്ത്യൻ ടീം കാര്യവട്ടത്ത് പരിശീലനത്തിൽ.
Published : September 25, 2026 at 12:14 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സൂപ്പര് താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോലിയും വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയിൽ ഒന്നിച്ചു. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ പരിശീലന സെഷനിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലാണ് കോലിയും രോഹിത്തും അവസാനമായി ഒരുമിച്ച് കളിച്ചത്. ജൂലൈ 14-ന് ലോർഡ്സിൽ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന് ശേഷം രണ്ടു മാസത്തിലേറെയുള്ള ഇടവേള കഴിഞ്ഞാണ് ഇരു വെറ്ററൻ താരങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് നെറ്റ്സിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.
Rohit Sharma watching Virat Kohli, Shubhman gill, kl Rahul and ruturaj Gaikwad net session during today's practice session at Greenfield stadium Thiruvananthapuram.🇮🇳❤️ pic.twitter.com/Yvb5MjPfM5— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 24, 2026
നെറ്റ്സിൽ തകർത്തടിച്ച് കോലിയും രോഹിത്തും
പരിശീലനത്തിൽ വിരാട് കോലി വളരെ മികച്ച ഫോമിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. നെറ്റ്സിൽ ബൗളർമാരെ അനായാസം നേരിട്ട കോലി തന്റെ ട്രേഡ്മാര്ക് ഷോട്ടുകൾ പുറത്തെടുത്തു. കുൽദീപ് യാദവിനെ ക്രീസിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി മിഡ്-വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ സിക്സര് പറത്തിയ കോലി, പിന്നാലെ നമൻ ധീറിനെതിരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവിലൂടെ മറ്റൊരു സിക്സറും നേടി.
മഴ കാരണം അല്പം വൈകിയാണ് രോഹിത് ശർമ്മ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത്. വിൻഡീസ് പേസർമാരുടെ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ സജ്ജമാകുന്നതിനായി പ്രസീദ് കൃഷ്ണയോട് ഷോർട്ട് ബോളുകൾ എറിയാൻ രോഹിത് ആവശ്യപ്പെടുകയും പുൾ ഷോട്ടുകൾ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലനം. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലിനും മറ്റ് ഏകദിന ടീം അംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ ഇരുവരും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാപ്റ്റൻ ഗില്ലിന് കീഴിൽ കളിക്കുന്ന യുവനിരയ്ക്ക് രോഹിത്തിന്റേയും കോലിയുടെയും സാന്നിധ്യം വലിയ കരുത്താകും.
Game on in Thiruvananthapuram! Men in Blue kick off training ahead of IND vs WI 1st ODI at The Sports Hub, Greenfield International Stadium #INDvsWI #TeamIndia #ODI #Thiruvananthapuram @BCCI pic.twitter.com/Wt0DgwLdrf— KCA (@KCAcricket) September 24, 2026
കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന മത്സരമാണിത്. 2018 നവംബർ ഒന്നിന് ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 2023 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏകദിന മത്സരം.
മത്സരക്രമം:
- ഒന്നാം ഏകദിനം: സെപ്റ്റംബർ 27 – ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം
- രണ്ടാം ഏകദിനം: സെപ്റ്റംബർ 30 – ഗുവാഹത്തി
- മൂന്നാം ഏകദിനം: ഒക്ടോബർ 3 – ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡ്
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