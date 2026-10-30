പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ മുംബൈ; ഉത്തപ്പ ബാറ്റിങ് കോച്ചും മക്ലീനഗൻ ബോളിങ് കോച്ചുമായി ചുമതലയേറ്റു
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പരിശീലക നിരയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; റോബിൻ ഉത്തപ്പയും ടി ദിലീപും അടക്കം നാല് പുതിയ മുഖങ്ങൾ.
Published : October 30, 2026 at 3:00 PM IST
മുംബൈ: 2027 ഐപിഎൽ സീസണിന് മുന്നോടിയായി തങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. റോബിൻ ഉത്തപ്പ, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുൻ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ടി ദിലീപ്, ന്യൂസിലൻഡ് മുൻ പേസർ മിച്ചൽ മക്ലീനഗൻ, ഇന്ത്യൻ മുൻ താരം ധവാൽ കുൽക്കർണി എന്നിവരെയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി പ്രധാന ചുമതലകളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതിന്റെ നിരാശ മറികടന്ന്, അഞ്ച് തവണത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ വൻ മാറ്റം.
നേരത്തെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ മുൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം കീറോൺ പൊള്ളാർഡിന് കീഴിലാണ് പുതിയ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് പ്രവർത്തിക്കുക. പുതിയ പരിശീലകരിൽ മൂന്ന് പേരും മുൻപ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരങ്ങളായിരുന്നു. നേരത്തെ ബോളിങ് കോച്ചുമാരായിരുന്ന ലസിത് മലിംഗ, പരസ് മാംബ്രേ, ഫീൽഡിങ് കോച്ച് കാൾ ഹോപ്കിൻസൺ എന്നിവർ ഒഴിഞ്ഞ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
പുതിയ അഴിച്ചുപണി പ്രകാരം റോബിൻ ഉത്തപ്പ ബാറ്റിങ് കോച്ചായും മിച്ചൽ മക്ലീനഗൻ ബോളിങ് കോച്ചായും ചുമതലയേൽക്കും. ടി ദിലീപ് ഫീൽഡിങ് വിഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, യുവ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ബോളിങ് കോച്ചായി ധവാൽ കുൽക്കർണിയെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
From being part of our very first season to returning with a wealth of experience! Robbie brings a sharp understanding of the game, great communication, and the clarity to guide youngsters! 💪 Welcome back to the Paltan, Robin! आपला new Batting Coach. 💙 https://t.co/OrIsO6dqgi— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
പഴയ തട്ടകത്തിലേക്ക് മുൻ താരങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ്
2008-ലെ കന്നി ഐപിഎൽ സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ റോബിൻ ഉത്തപ്പ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയൊരു റോളിൽ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ 2007 ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എന്നിവരുടെ കിരീടനേട്ടങ്ങളിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഉത്തപ്പയുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് മുംബൈയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്ക് വലിയ കരുത്താകും.
അതുപോലെ തന്നെ 2015-നും 2019-നും ഇടയിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ബോളിങ് ആക്രമണത്തിന്റെ കുന്തമുനയായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡ് മുൻ പേസർ മിച്ചൽ മക്ലീനഗൻ. മുംബൈയുടെ മൂന്ന് കിരീട വിജയങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച താരം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. മുൻപ് രണ്ട് തവണ മുംബൈയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ള ധവാൽ കുൽക്കർണിക്ക് യുവ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ കണ്ടെത്താനും വർഷം മുഴുവൻ അവർക്ക് പരിശീലന പിന്തുണ നൽകാനുമുള്ള പ്രത്യേക ചുമതലയാണ് പുതിയ റോളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഫീൽഡിങ്ങിൽ കരുത്താവാൻ ടി ദിലീപ്
ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനൊപ്പമുള്ള വിജയകരമായ കാലയളവിന് ശേഷമാണ് ടി ദിലീപ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ 2024, 2026 ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങളിലും 2025-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി നേട്ടത്തിലും ഫീൽഡിങ് കോച്ചായി ദിലീപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിസിസിഐയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈയുമായി കൈകോർക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഫീൽഡിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ വരുത്തിയ വൻ വിപ്ലവം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ദിലീപിന്റെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ കോച്ചിങ് ടീമിന്റെ വരവോടെ 2027 ഐപിഎല്ലിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുകയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്.
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