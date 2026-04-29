ETV Bharat / sports

പുകഞ്ഞ്' രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്; ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ വേപ്പിംഗ്, റിയാൻ പരാഗ് വിവാദത്തിൽ

ക്യാമറക്കണ്ണുകളെ വെട്ടിക്കാനായില്ല, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ റിയാൻ പരാഗിന്‍റെ 'പുകയൂതൽ' കൈയോടെ പിടികൂടി!

Riyan Parag vaping
Riyan Parag vaping (Screen Grab from video)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ പുതിയൊരു വിവാദം കൂടി. പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലിരുന്ന് 'വേപ്പ്' (ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ്) ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതാണ് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്‍റെ റൺ ചേസിങ്ങിനിടെ 16-ാം ഓവറിലാണ് വിവാദ ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്. 16 പന്തിൽ 29 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പരാഗ് വേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റ് ക്യാമറകൾ അബദ്ധത്തിൽ പകർത്തി. ഈ വീഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. ടീം നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ പെരുമാറിയ നായകനെതിരെ ആരാധകർ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.

അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമോ?

ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ വേപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഐപിഎല്ലിൽ പ്രത്യേക നിയമമില്ലെങ്കിലും, ബിസിസിഐയുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ അനുബന്ധ വസ്‌തുക്കളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയിൽ 2019ലെ 'പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് ആക്‌ട്' (PECA) പ്രകാരം ഇ-സിഗരറ്റുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരാഗിനെതിരെ ബിസിസിഐ കടുത്ത നടപടിയെടുത്തേക്കും.

സമ്മർദ്ദത്തിലായി റിയാൻ പരാഗ്

സഞ്ജു സാംസൺ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിലേക്ക് മാറിയതിനെത്തുടർന്ന് ഈ സീസണിലാണ് പരാഗ് രാജസ്ഥാന്‍റെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ ബാറ്റിംഗിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ താരം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. ഈ മത്സരത്തിന് മുൻപുള്ള ഏഴ് ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് വെറും 81 റൺസ് മാത്രമാണ് പരാഗിന് നേടാനായത്. ഫോമില്ലായ്‌മയ്‌ക്കൊപ്പം പുതിയ വിവാദം കൂടി വന്നതോടെ താരത്തിന് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇരട്ടിയായി.

മറ്റ് അച്ചടക്ക നടപടികൾ

ഈ സീസണിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ പലർക്കും പിഴ ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുവഹാത്തിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീം മാനേജർ റോമി ഭിന്ദറിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതിന് സൺറൈസേഴ്‌സ് താരം അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെതിരെ 222 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് ആറ് വിക്കറ്റ് വിജയം നേടാൻ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് സാധിച്ചു.

TAGGED:

IPL 2026
IPL 2026 CONTROVERSY
RAJASTHAN ROYALS DRESSING ROOM
RIYAN PARAG VAPE CONTROVERSY
RIYAN PARAG VAPING VIDEO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.