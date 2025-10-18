ETV Bharat / sports

ഗുജറാത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായി ജഡേജയുടെ ഭാര്യ; 100 കോടിയുടെ ആസ്‌തി, ആരാണ് റിവാബ ജഡേജ

ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ എംഎൽഎമാരിൽ ഒരാളാണ് റിവാബ ജഡേജ.

Rivaba Jadeja
Rivaba Jadeja: Gujarats Youngest Minister and Wife of Cricketer Ravindra Jadeja (AFP, GETTY)
ഗുജറാത്തിൽ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ഭാര്യ റിവാബ ജഡേജ. ജാംനഗർ നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ റിവാബ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായാണ് ചുമതലയേറ്റത്. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിലാണ് മന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. ഗാന്ധിനഗറിലെ മഹാത്മാ മന്ദിർ കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററില്‍ ഇന്നലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവവ്രത് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

1990 നവംബർ 2 ന് രാജ്കോട്ടിൽ ഹർദേവ്സിൻഹിന്‍റേയും പ്രഫുല്ലബ സോളങ്കിയുടെയും മകളായാണ് റിവാബ ജനിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദിലെ ഗുജറാത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിവാബ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠനം നടത്തി. സ്ത്രീക്ഷേമത്തിലും ശാക്തീകരണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു എൻ‌ജി‌ഒ ആയ ശ്രീ മാതൃശക്തി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അവർ സ്ഥാപിച്ചു.

2016 ലാണ് ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ അവര്‍ വിവാഹം കഴിച്ചത്. 2018 ൽ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ പീരിയഡ് നാടകമായ 'പത്മാവത്' എന്ന ചിത്രത്തിനെതിരെ ആക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കം ആരോപിച്ച് കർണി സേന വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് റിവാബ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. അതേ വർഷം തന്നെ, അവർ പിന്നീട് കർണി സേനയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റായി നിയമിതയായി.

2019 ൽ ബിജെപി ചേർന്ന അവർ ജാംനഗർ-സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ സജീവമായിരുന്നു. 2022 ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജാംനഗർ നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് 53,301 വോട്ടിനാണ് റിവാബ ജയിച്ചത്. ആം ആദ്‌മി പാർട്ടിയുടെ കർഷൻ കർമുറിനെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബിപേന്ദ്രസിങ് ചതുർസിങ് ജഡേജ 15.5 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് രവീന്ദ്ര ജഡേജയും അവർക്കുവേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ എംഎൽഎമാരിൽ ഒരാളാണ് റിവാബ ജഡേജ. 2022 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ്, 100 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ടെന്ന് റിവാബ അറിയിച്ചിരുന്നു.

മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചതില്‍ ഭാര്യയെ രവീന്ദ്ര ജഡേജ അഭിനന്ദിച്ചു 'നിങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും ഓർത്ത് വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നും ചെയ്യുമെന്നും ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം. ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൽ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്- ജഡേജ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. രാജ്യാന്തര ടി20യിൽനിന്ന് താരം വിരമിച്ചെങ്കിലും, ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ അവസാന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്‍റായത് ജഡേജയായിരുന്നു.

