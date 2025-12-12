Kerala Local Body Elections2025

'തന്‍റെ ഭര്‍ത്താവ് മറ്റു ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ പോലെ മോശം കാര്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാറില്ല': വിവാദ പ്രതികരണവുമായി റിവാബ ജഡേജ

'രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്നുവരെ, ഏതെങ്കിലും ആസക്തികളിലേക്കോ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കോ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല'

Gujarats Youngest Minister and Wife of Cricketer Ravindra Jadeja
Rivaba Jadeja: Gujarats Youngest Minister and Wife of Cricketer Ravindra Jadeja (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 1:36 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിദേശ പര്യടനത്തിന് പോയാൽ ചില ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങൾ ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികളിൽ ഏര്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ഭാര്യയും ഗുജറാത്ത് മന്ത്രിയുമായ റിവാബ ജഡേജ. ഗുജറാത്തിലെ ദ്വാരകയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് റിവാബയുടെ വിവാദപരാമര്‍ശം.

'ലണ്ടൻ, ദുബായ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജഡേജയ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്നുവരെ, ഏതെങ്കിലും ആസക്തികളിലേക്കോ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കോ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം തന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ടീമിലെ മറ്റുള്ളവർ ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവയിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലായെന്ന് റിവാബ പറഞ്ഞു.

എന്‍റെ ഭർത്താവ് 12 വർഷമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്‍റെ ധാർമ്മിക കടമ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ എന്തു പ്രവര്‍ത്തിയെന്നോ ആരൊക്കെയാണെന്ന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ റിവാബ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. അതേസമയം ടീമിലെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെന്ന റിവാബയുടെ പ്രതികരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു.

വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങള്‍ പറയാതെ ഇത്തരത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നു. ജഡേജയുടെ അച്ചടക്കത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത് നിലവില്‍ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിടെയാണ് ജാംനഗർ നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ റിവാബ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായാണ് ചുമതലയേറ്റത്. 2016 ലാണ് ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ അവര്‍ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

ടി20യിൽനിന്നു വിരമിച്ച രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റ് ടീമിലും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കഴിഞ്ഞതോടെ വിശ്രമത്തിലാണ് ജഡേജ. ഐപിഎലില്‍ താരം ഇക്കുറി രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന് വേണ്ടിയാകും ഇറങ്ങുക. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്സ് സഞ്ജുവിനെ വാങ്ങിയതോടെയാണ് ജഡേജ റോയല്‍സിലെത്തിയത്. ലീഗിന്‍റെ ആദ്യ പതിപ്പിൽ കിരീടം നേടിയ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു ജഡേജ. 2012 മുതൽ 2025 വരെ സി‌എസ്‌കെയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

2011 ൽ ഒരു സീസൺ കൊച്ചി ടസ്‌കേഴ്‌സ് കേരളയ്‌ക്കൊപ്പവും 2016-17 ൽ സി‌എസ്‌കെയെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തപ്പോള്‍ ഗുജറാത്ത് ലയൺസിനൊപ്പവുമായിരുന്നു. സിഎസ്‌കെയ്‌ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ കളിക്കാരനും കൂടിയാണ്. 186 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 28.32 ശരാശരിയിൽ 143 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്‌ത്തിയത്. 2018, 2021, 2023 വർഷങ്ങളിൽ മഞ്ഞപ്പടയ്‌ക്കൊപ്പം മൂന്ന് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളും ജഡേജ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

