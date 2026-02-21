റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് തകർപ്പൻ ജയം; പാകിസ്ഥാനെ 56 റൺസിന് എറിഞ്ഞൊതുക്കി

റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് തകർപ്പൻ ജയം; പാകിസ്ഥാനെ 56 റൺസിന് എറിഞ്ഞൊതുക്കി
നാളെ നടക്കുന്ന സെമിയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയെ നേരിടും.
Published : February 21, 2026 at 7:16 AM IST
ബാങ്കോക്ക്: വുമൺസ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ 56 റൺസിന് എറിഞ്ഞൊതുക്കി ബംഗ്ലാദേശ് ഫൈനലിൽ കടന്നു. 54 റൺസിന്റെ ആധികാരിക വിജയമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഫഹീമ ഖാതുന്റെ മിന്നും ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവും സഞ്ജിദ അക്തർ മേഘ്ലയുടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് തുണയായത്. ഞായറാഴ്ച തേർഡ്തായ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയെ നേരിടും.
111 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് തുടക്കം മുതൽ പിഴച്ചു. മൂന്നാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ഓപ്പണർ ഈമാൻ നസീറിനെ (4) പുറത്താക്കി ഫരിഹ തൃഷ്ണയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 21 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പിന്നാലെ എത്തിയ ഷവാൽ സുൽഫിക്കറിനെ (14) പുറത്താക്കി ഫഹീമ ഖാതുൻ പാകിസ്ഥാനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.
𝙎𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙛𝙡𝙖𝙬𝙡𝙚𝙨𝙨. 𝙎𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙖𝙧𝙡𝙚𝙨𝙨. 💥— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
Bangladesh’s unbeaten run rolls into the final 🇧🇩#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #ACC pic.twitter.com/RgcJkpdJjA
പത്താം ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 39 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ കൂപ്പുകുത്തി. അവസാന അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വെറും 17 റൺസിനിടെയാണ് പാകിസ്ഥാന് നഷ്ടമായത്. 3.4 ഓവറിൽ വെറും 6 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സഞ്ജിദ അക്തർ മേഘ്ല ബൗളിംഗിൽ തിളങ്ങി. രണ്ട് വിക്കറ്റും 40 റൺസുമായി ഫഹീമ ഖാതുൻ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ചായി.
നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ എ വുമൺസ് ടീം ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇഷ്മ തൻസീമും ഷമീമ സുൽത്താനയും ചേർന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്നിങ്സ് തുറന്നത്. പവർപ്ലേയിൽ 27/1 എന്ന നിലയിൽ പതുക്കെയായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തുടക്കം. 10 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 44 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പതറിയിരുന്നു. ഇഷ്മ (12), സർമിൻ സുൽത്താന (15) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ പുറത്തായി.
An exceptional second-half bowling display powers Bangladesh into the Grand Finale 🇧🇩#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #BANWvPAKW #ACC pic.twitter.com/xqs2A2ulYi— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
എട്ടാം ഓവറിൽ ക്രീസിലെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഫഹീമ ഖാതുൻ ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനിന്നതാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ 100 കടത്തിയത്. 32 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 40 റൺസുമായി ഫഹീമ പുറത്താകാതെ നിന്നു. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 110 റൺസാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നേടിയത്. പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി അനോഷ നാസിറും ഉമൈമ സൊഹൈലും മികച്ച ബൗളിംഗ് കാഴ്ചവെച്ചു.
Also Read: ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടത്തിൽ ചരിത്ര റെക്കോർഡ്; 16.3 കോടി കാഴ്ചക്കാരുമായി ലോകകപ്പ് ആവേശം