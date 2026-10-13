ഋഷഭ് പന്തിന് പരിക്ക്; ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത്
ഇറാനി കപ്പിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഋഷഭ് പന്തിന് പരിക്കേറ്റത്
Published : October 13, 2026 at 10:16 AM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യ എ ടീമും ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ രണ്ട് അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിനെ ഒഴിവാക്കി. ഇറാനി കപ്പിനിടെ ഇടത് വശത്തുണ്ടായ പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മുക്തനാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് താരത്തിന് ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നത്. പന്തിന് പകരം കുമാർ കുശാഗ്രയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പന്തിന് പകരം കുമാർ കുശാഗ്ര
ഇറാനി കപ്പിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഋഷഭ് പന്തിന് പരിക്കേറ്റത്. ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് താരത്തെ ഇന്ത്യ എ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സമയബന്ധിതമായി പരിക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനാൽ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മാറിനിൽക്കാൻ മെഡിക്കൽ സംഘം നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. താരം നിലവിൽ ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ബിസിസിഐ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ താരം കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു.
Rishabh Pant ruled out of the first two India A matches for New Zealand tour as he continues to recover from a left-side strain. - Kumar Kushagra has replaced him. https://t.co/X0PSk5rWUa— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 13, 2026
ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനലിലും ഇന്ത്യ എ, ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തതാണ് കുമാർ കുശാഗ്രയ്ക്ക് തുണയായത്. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ താരം സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. ടീമിലെ നാല് പുതുമുഖ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് കുശാഗ്ര. സ്മരൻ രവിചന്ദ്രൻ, വിദർഭ ബാറ്റർ യാഷ് റാത്തോഡ്, ഇടംകൈയൻ പേസർ മുകേഷ് ചൗധരി എന്നിവരാണ് ടീമിലെ മറ്റ് പുതുമുഖങ്ങൾ. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ അവസരമാണിത്.
നായകനായി ധ്രുവ് ജുറേൽ
പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ നയിക്കാൻ ഋഷഭ് പന്തിനെയായിരുന്നു ആദ്യം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പന്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ധ്രുവ് ജുറേൽ ടീമിൻ്റെ നായകനാകും. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, സായ് സുദർശൻ തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങളും ടീമിലുണ്ട്.
സമയക്രമത്തിലെ പ്രതിസന്ധി
അതേസമയം, കെ എൽ രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്നീ മൂന്ന് താരങ്ങൾക്ക് പരമ്പരയിലെ രണ്ടും മൂന്നും മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള സീനിയർ ഏകദിന പരമ്പര ഇതേ സമയത്ത് നടക്കുന്നതിനാലാണിത്. ഇന്ത്യ എ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 28 വരെ ലിങ്കണിൽ നടക്കും. രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ നവംബർ മൂന്ന് വരെയും അവസാന മത്സരം നവംബർ ഏഴ് മുതൽ 10 വരെയും ലിങ്കണിൽ വച്ച് തന്നെ നടക്കും. ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ നവംബർ നാല്, ഏഴ്, 10 തീയതികളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ഇരു പരമ്പരകളുടെയും സമയക്രമത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
🚨 News 🚨 Rishabh Pant has been ruled out of the first two India A matches against New Zealand A. Kumar Kushagra has been named as his replacement in the squad. More Details ▶️ https://t.co/GlNfm5b5or #NZAvINDA— BCCI (@BCCI) October 12, 2026
ഇന്ത്യ എ ടീം
യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, സ്മരൻ രവിചന്ദ്രൻ, ധ്രുവ് ജുറേൽ (നായകൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ആഖിബ് നബി, ആകാശ് ദീപ്, അൻഷുൽ കംബോജ്, മാനവ് സുതാർ, മുകേഷ് ചൗധരി, സായ് സുദർശൻ, യാഷ് റാത്തോഡ്, മുകേഷ് കുമാർ, കുമാർ കുശാഗ്ര (ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ).
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