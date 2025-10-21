ETV Bharat / sports

കളത്തിലേക്ക് നായകനായി തിരിച്ചെത്തി ഋഷഭ് പന്ത്; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

മൂന്ന് മാസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് ഋഷഭ് പന്ത് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.

Rishabh Pant
Rishabh Pant Named Captain of India A for South Africa A Series (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുശേഷം കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ഋഷഭ് പന്ത് ഫിറ്റ്നസോടെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എക്കെതിരായ ചതുര്‍ദിന ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ സ്‌ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഋഷഭ് പന്ത് നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ സായ് സുദര്‍ശനാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. പരമ്പരയിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്‍റെ (ബിസിസിഐ) സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലൻസിൽ (സിഒഇ) നടക്കും. ആദ്യ മത്സരം ഒക്ടോബർ 30 മുതലും രണ്ടാമത്തെ മത്സരം നവംബർ 6 മുതലും നടക്കും.

റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് രണ്ടാം മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽ ഇടം നേടി. ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരായ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, ആകാശ് ദീപ് എന്നിവരും രണ്ടാം മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റാർ ബാറ്റര്‍ കെ എൽ രാഹുലും ഇടം നേടിയതിനാൽ താരവും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ തമിഴ്‌നാടിനെതിരെ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയ ഇഷാന്‍ കിഷനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല.

മൂന്ന് മാസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് ഋഷഭ് പന്ത് മത്സര ക്രിക്കറ്റില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പിലും ഇന്ത്യ 2-0 ന് വിജയിച്ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഹോം ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലും കളിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഋഷഭ് പന്ത്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ദേശീയ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര നവംബർ 14 ന് ആരംഭിക്കും. അതിനുശേഷം മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളും നടക്കും.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ചതുർദിന മത്സരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീം

ഋഷഭ് പന്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), ആയുഷ് മാത്രെ, എൻ ജഗദീശൻ, സായ് സുദർശൻ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, രജത് പാട്ടിദാർ, ഹർഷ് ദുബെ, തനുഷ് കൊടിയാൻ, മാനവ് സുത്താർ, അൻഷുൽ കാംബോജ്, യാഷ് താക്കൂർ, ആയുഷ് ബദോനി, സാരാൻഷ് ജെയിന്‍.

രണ്ടാം ചതുർദിന മത്സരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം

ഋഷഭ് പന്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), കെ എൽ രാഹുൽ, ധ്രുവ് ജുറെൽ, സായ് സുദർശൻ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, ഹർഷ് ദുബെ, തനുഷ് കൊടിയാൻ, മാനവ് സുത്താർ, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ആകാശ് ദീപ്.

