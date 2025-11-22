ETV Bharat / sports

ചരിത്രമെഴുതി റിഷഭ് പന്ത്: 93 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് നായകനാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു.

RISHABH PANT INDIA CAPTAIN
Rishabh Pant Makes History as India's Wicketkeeper-Captain (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
ഗുവാഹത്തി: ഇന്ത്യയുടെ നിർണായകമായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിന് പകരം ഋഷഭ് പന്താണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. 93 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായി ഋഷഭ് പന്ത് ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.

ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസപാര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം, ടീം ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ പന്തിന്‍റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്‍റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റതിനാലാണ് ഗില്‍ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തായത്. 1932 ൽ ഇന്ത്യ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കളിച്ചതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ 93 വർഷത്തിനിടയിൽ ആകെ 38 കളിക്കാർ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ പന്ത് മാത്രമാണ്. 2008 മുതൽ 2014 വരെയാണ് ധോണി ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നത്. 2018 ൽ ഏകദിനത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അതേ വേദിയിലാണ് പന്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ തന്‍റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കുന്നത്. അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ ഗില്ലിന് പകരമായി സായി സുദർശൻ ടീമിലെത്തി. അക്‌സര്‍ പട്ടേലിനെ പുറത്തിരുത്തി പകരം നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയെയും കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: കെ എൽ രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, സായി സുദർശൻ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, റിഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംമ്ര, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: എയ്ഡൻ മാർക്രം, റയാൻ റിക്കൽടൺ, വിയാൻ മൾഡർ, ടെംബ ബാവുമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ടോണി ഡി സോർസി, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്‌സ്, കൈൽ വെറെയ്‌നെ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മാർക്കോ ജാൻസൻ, സെനുറൻ മുത്തുസാമി, സൈമൺ ഹാർമർ, കേശവ് മഹാരാജ്.

ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ നയിച്ച താരങ്ങള്‍

ക്യാപ്റ്റൻകാലാവധിമത്സരങ്ങൾ വിജയങ്ങൾതോൽവികൾസമനില
1.സി.കെ. നായിഡു1932-1934431
2.മഹാരാജ്‌കുമാര്‍, വിജയനഗരം1936-1936321
3.ഇഫ്‌തിക്കർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡി1946-1946312
4.ലാലാ അമർനാഥ്1947-195215267
5.വിജയ് ഹസാരെ1951-195314158
6.വിനു മങ്കാദ്1955-1959615
7.ഗുലാം അഹമ്മദ്1955-1959321
8.പോളി ഉമ്രിഗർ1955-19588224
9.ഹെമു അധികാരി1959-195911
10.ദത്ത ഗെയ്‌ക്‌വാദ്1959-195944
11.പങ്കജ് റോയ്1959-195911
12.ഗുലാബ്രായി രാംചന്ദ്1959-19605122
13.നാരി കോൺട്രാക്ടർ1960-196212228
14.മൻസൂർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡി1962-197540 91912
15.ചന്തു ബോർഡെ1967-196711
16.അജിത് വഡേക്കർ1971-197416 448
17.ശ്രീനിവാസരാഘവൻ വെങ്കിട്ടരാഘവൻ1974-1979523
18.സുനിൽ ഗവാസ്‌കര്‍1976-1985479830
19.ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി1976-1978226115
20.ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥ്1980-1980211
21.കപിൽ ദേവ്1983-1987344723
22.ദിലീപ് വെങ്‌സർക്കാർ1987-198910253
23.രവി ശാസ്ത്രി1988-198811
24.എസ് ശ്രീകാന്ത്1989-198944
25.മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ1990-199947 141419
26.സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ1996-2000254912
27.സൗരവ് ഗാംഗുലി2000-200549 21 1315
28.രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്2003-20072586.11
29.വീരേന്ദർ സെവാഗ്2005-20124211
30.അനിൽ കുംബ്ലെ2007-200814356.
31.എംഎസ് ധോണി2008-201460 27 1815
32.വിരാട് കോലി2014-20226840 17 11
33.അജിങ്ക്യ രഹാനെ2017-2021642
34.കെ എൽ രാഹുൽ2022-2022321
35.രോഹിത് ശർമ്മ2022-202424 1293
36.ജസ്പ്രീത് ബുംറ2022-2025312
37.ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ2025-8431
38.ഋഷഭ് പന്ത്2025-1

