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ഋഷഭ് പന്തിന് സിക്‌സറുകളിൽ ലോക റെക്കോർഡ്; ലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച ലീഡ്

4,918 പന്തുകളിൽ 100 സിക്‌സർ; ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി ഋഷഭ് പന്ത്.

Rishabh Pant
File Photo: Rishabh Pant (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 2:23 PM IST

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ഗാലെ: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ചരിത്രതാളുകളിൽ സ്വന്തം പേര് സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതിച്ചേർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്ത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 100 സിക്‌സറുകൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് പന്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ഗാലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്‍റെ നാലാം ദിനത്തിലാണ് താരം ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.

മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ 100 സിക്‌സറുകൾ തികയ്ക്കാൻ പന്തിന് മൂന്ന് സിക്‌സറുകൾ കൂടി ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒരു സിക്‌സർ നേടിയ പന്ത്, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ലഹിരു കുമാരയെ ഡിപ് ഫൈൻ ലെഗിന് മുകളിലൂടെ സിക്‌സറിന് പറത്തിയാണ് തന്‍റെ നൂറാം സിക്‌സർ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഈ സിക്‌സറിലൂടെ താരം 53 പന്തിൽ തന്‍റെ അർധസെഞ്ചുറിയും തികച്ചു.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ ഇന്നിങ്സ്

വെറും 100 സിക്‌സറുകൾ തികയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന ലോക റെക്കോർഡും പന്ത് സ്വന്തമാക്കി. വെറും 4,918 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് പന്ത് 100 സിക്‌സർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതിഹാസ താരം ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റിന്‍റെ (6,578 പന്തുകൾ) റെക്കോർഡാണ് പന്ത് തകർത്തത്. ഇതോടെ ടെസ്റ്റിൽ 100 സിക്‌സർ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ മാത്രം താരമായി പന്ത് മാറി. 138 സിക്‌സറുകളുമായി ബെൻ സ്റ്റോക്‌സാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം (107), ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് (100) എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവർ.

69 പന്തിൽ 66 റൺസ് നേടി പന്ത് പുറത്തായെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിക്കാൻ താരത്തിന് സാധിച്ചു. ലങ്കൻ ബൗളർമാരായ അസിത ഫെർണാണ്ടോയുടെയും ലഹിരു കുമാരയുടെയും ബൗൺസറുകളെയും സ്പിന്നർ കെഷാര നുവാന്തയുടെ തന്ത്രങ്ങളെയും മികച്ച ഷോട്ട് സെലക്ഷനിലൂടെയും റിവേഴ്‌സ് സ്വീപ്പുകളിലൂടെയും പന്ത് പ്രതിരോധിച്ചു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച ലീഡ്

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്‍റെ നാലാം ദിനത്തിൽ, 178 റൺസിന്‍റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ റൺസ് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. നിലവിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കുൽദീപ് യാദവും സിറാജും ക്രീസിലുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി അസിത ഫെർണാണ്ടോയും പ്രബാത് ജയസൂര്യയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. നേരത്തെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ 462 റൺസെടുത്തപ്പോൾ ലങ്ക 284 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു.

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TAGGED:

INDIA VS SRI LANKA
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