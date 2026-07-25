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നികുതി അടവിൽ റെക്കോർഡിട്ട് റിഷഭ് പന്ത്; ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത നികുതിദായകൻ

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ചരിത്ര നികുതിപ്പണവുമായി റിഷഭ് പന്ത്; ഇത്തവണ ഒടുക്കിയത് ഇരട്ടിയിലധികം തുക

Rishabh Pant
Rishabh Pant (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 6:54 PM IST

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ഡെഹ്‌റാഡൂൺ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർ താരം റിഷഭ് പന്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത നികുതിദായകനായി. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം 23.84 കോടി രൂപയാണ് താരം ആദായനികുതി ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയത്. ദേശീയ ആദായനികുതി ദിനാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചീഫ് ഇൻകം ടാക്‌സ് കമ്മീഷണർ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന പ്രമുഖ നികുതിദായകരെ ആദരിച്ച ചടങ്ങിൽ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ പന്ത് ഒന്നാമതെത്തി.

നികുതി അടവിൽ വൻ വർധനവ്

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് റിഷഭ് പന്ത് അടച്ച നികുതി തുകയിൽ ഇരട്ടിയിലധികം വർധനവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 10.5 കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് ടാക്‌സ് അടച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു താരം സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാമതെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വൻ വർധനവോടെ നികുതിപ്പണം 23.84 കോടി രൂപയായി ഉയരുകയും ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കുകയുമായിരുന്നു.

Rishabh Pant
Rishabh Pant (IANS)

വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ പലത്

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാർ ജില്ലയിലുള്ള റൂർക്കിയിലാണ് പന്തിന്‍റെ ജനനം. ബിസിസിഐയുടെ എലൈറ്റ് സെൻട്രൽ കരാർ, ഐപിഎൽ പ്രതിഫലം, അന്താരാഷ്ട്ര മാച്ച് ഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ആഗോള ബ്രാൻഡുകളുടെ വാണിജ്യ പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവുമാണ് പന്തിന്‍റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ. കൃത്യമായ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് താരത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന കായികതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റിയത്.

Rishabh Pant
Rishabh Pant (IANS)

യുവതലമുറയ്ക്ക് കളിക്ക് പുറത്തും മാതൃക

റൂർക്കിയിലെ സാധാരണ മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കരിയർ ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയ റിഷഭ് പന്തിന്‍റെ ജീവിതം ഒട്ടനവധി യുവതാരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാണ്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡ് തുകയായ 27 കോടി രൂപയ്ക്ക് ലക്‌നൗവിലായിരുന്നു നേരത്തെ പന്ത്. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ തന്‍റെ പ്രതിഫലം 15 കോടിയായി ചുരുക്കി മുൻ ടീമായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ലക്‌നൗ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഫോം കണ്ടെത്താനാകാതെ താരം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. അതിനിടെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ODI, T20 ടീമുകളിൽ നിന്നും പുറത്തായി. വരാനിരിക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റിലെ ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സിയിൽ സജീവമാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് റിഷഭ് പന്ത്.

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