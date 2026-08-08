3 വർഷമായിട്ടും നടന്നില്ല; ഒടുവില് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വീട് വെക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സ്ഥലം ചോദിച്ച് ഋഷഭ് പന്ത്
സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സ്ഥലം വേണം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായം തേടി ഋഷഭ് പന്ത്
Published : August 8, 2026 at 10:15 AM IST
ഡെറാഡൂൺ: ജന്മനാടായ ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് താമസം മാറാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഋഷഭ് പന്ത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കര് സിംഗ് ധാമിക്കാണ് താരം അർധരാത്രിയിൽ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പരസ്യമായി അപേക്ഷ നൽകിയത്. പന്തിന്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പിന് പിന്നാലെ, നിയമപരമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകി മുഖ്യമന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തി.
പഹാഡി ജനതയ്ക്കൊപ്പം ജീവിക്കണം
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി നിലവിൽ ടീമിനൊപ്പമുള്ള പന്ത്, ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിട്ടത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി താൻ അനുയോജ്യമായ ഭൂമി അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. തന്റെ പഹാഡി ജനതയ്ക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനും ജന്മനാടിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും 28-കാരനായ താരം കുറിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തനിക്ക് സർക്കാർ ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂവെന്നും എന്നാൽ തനിക്ക് ഭൂമി സൗജന്യമായി വേണ്ടെന്നും സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന വില നൽകി വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നും പന്ത് വ്യക്തമാക്കി.
@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request…— Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026
പന്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ അഭിമാനം: മുഖ്യമന്ത്രി
ഋഷഭ് പന്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയോട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കര് സിംഗ് ധാമി അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു. "പ്രിയപ്പെട്ട ഋഷഭ്, നീ ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ അഭിമാനമാണ്. നിന്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ദേവഭൂമിയുടെ പേര് ലോകമെമ്പാടും നീ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനും ഇവിടുത്തെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനുമുള്ള നിന്റെ ആഗ്രഹം തികച്ചും പ്രശംസനീയമാണ്," ധാമി കുറിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ഉടൻ തന്നെ പന്തിനെ ബന്ധപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026
आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK
സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതിദായകൻ
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാർ ജില്ലയിലുള്ള റൂർക്കിയിലാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ജനിച്ചതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റിനായാണ് താരം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറിയത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഡൽഹിയെയാണ് താരം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തന്റെ ജന്മനാടുമായുള്ള ബന്ധം താരം എപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി ഒടുക്കിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഋഷഭ് പന്ത്. 23.84 കോടി രൂപയാണ് പന്ത് ഈ വർഷം നികുതിയായി അടച്ചത്.
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