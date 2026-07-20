അർജന്റീനയില് തെരുവിൽ കലിപ്പടക്കി ആരാധകര്; പോലീസിനു നേരെ ആക്രമണം, 15 പേർ പിടിയിൽ
ലോകകപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ അർജന്റീനയില് കലാപം, 15 പേർ പിടിയിൽ.
Published : July 20, 2026 at 8:09 PM IST
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോട് ഏറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ അർജന്റീനയില് വൻ അക്രമസംഭവങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീന 1-0നു തോറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് തലസ്ഥാനമായ ബ്യൂണസ് ഐറിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരാധകർ അക്രമാസക്തരായത്.
നഗരമധ്യത്തിലെ ദേശീയ സ്മാരകമായ ഒബെലിസ്കിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ആരാധകരും പോലീസും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. പ്രകോപിതരായ ജനക്കൂട്ടം പോലീസിന് നേരെ ഗ്ലാസ് കുപ്പികളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും എറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു. അക്രമസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനഞ്ചോളം പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
🇦🇷#AHORA - Disturbios en Buenos Airespic.twitter.com/oZkNpZsbzd— DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026
തോൽവിയിലും അഭിമാനമെന്ന് പരിശീലകൻ സ്കലോണി
ഹൃദയം തകർത്ത തോൽവിയിലും തന്റെ കളിക്കാരെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നതായി അർജന്റീനയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി വ്യക്തമാക്കി. കനത്ത നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ടീം കാഴ്ചവെച്ച പോരാട്ടവീര്യത്തിന് അവരോട് 'വലിയ കൃതജ്ഞത' ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇപ്പോൾ കടുത്ത ദുഃഖമുണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഈ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് അളവറ്റ നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ഈ ഘട്ടം വരെ എത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. വിജയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മികച്ചവരാകുന്നതുപോലെ, പരാജയങ്ങളിലും നമ്മൾ മാന്യത പുലർത്തണം. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കണം, മൈതാനത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്," മത്സരത്തിന് ശേഷം കോച്ച് പ്രതികരിച്ചു.
Tras la derrota de Argentina ante España, la policía intervino para dispersar disturbios en las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires. Reportes preliminares indican enfrentamientos y al menos cuatro personas detenidas la noche de este 19 de julio.— REFORMA (@Reforma) July 20, 2026
📹 AFP pic.twitter.com/nRnRByqA0K
യൂറോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ലോകകപ്പും സ്വന്തമാക്കി സ്പെയിൻ
മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ അധികസമയത്ത് കീഴടക്കിയാണ് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും ഗോൾരഹിത സമനില പാലിച്ചതോടെ മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് നീളുകയായിരുന്നു. 106-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ ഗോളാണ് സ്പെയിനിന് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെയുടെ കീഴിൽ മികച്ച പ്രതിരോധവും അച്ചടക്കമുള്ള പ്രകടനവുമായിരുന്നു സ്പെയിൻ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം പുറത്തെടുത്തത്. കളിച്ച എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് സ്പെയിൻ വഴങ്ങിയത്. യുഇഎഫ്എ യൂറോ 2024 കിരീടത്തിന് പിന്നാലെ ഫിഫ ലോകകപ്പും സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പെയിൻ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.
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