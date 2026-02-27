ETV Bharat / sports

റിങ്കു സിങ്ങിന്‍റെ പിതാവ് അന്തരിച്ചു; ഇന്ത്യന്‍ ക്യാമ്പ് വിട്ട് താരം

ഇന്ന് രാവിലെ ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ യതോര്‍ത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 9:47 AM IST

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം റിങ്കു സിങ്ങിന്‍റെ പിതാവ് ഖൻചന്ദ് സിങ് മരിച്ചു. കാന്‍സര്‍ ബാധിതനായി ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 27) രാവിലെ ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ യതോര്‍ത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

കരളിന് ബാധിച്ച കാന്‍സര്‍ നാലാം സ്റ്റേജിലെത്തിയിരുന്നു. ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ഖാന്‍ചന്ദ് സിങ് നിര്‍ത്തിയിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ പിആര്‍ഒ ആണ് മരണ വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്.

ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്ന പിതാവിന്‍റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമായതിന് പിന്നാലെ സിംബാബ്‌വെക്കെതിരായ നിര്‍ണായക മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായ റിങ്കു സിങ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിതാവിനെ നേരില്‍ കണ്ട താരം തിരിച്ച് ഇന്നലെ വീണ്ടും മത്സരത്തിനായി ടീമിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ക്യാമ്പില്‍ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും മത്സരത്തില്‍ റിങ്കു പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പകരക്കാരനായി താരം ഫീല്‍ഡില്‍ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പിതാവിന്‍റെ വിയോഗം. മരണ വിവരമറിഞ്ഞ താരം ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു.

ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്: റിങ്കു സിങ്ങിന്‍റെ വിയോഗ വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌പിന്നര്‍ ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. എക്‌സിലൂടെയാണ് താരം ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. "റിങ്കു സിങ്ങിന്‍റെ പിതാവ് ശ്രീ ഖാൻചന്ദ് സിങ് ജിയുടെ വിയോഗവാർത്ത കേട്ട് വേദന തോന്നുന്നു. ടി20 ലോകകപ്പിൽ തന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെങ്കിലും റിങ്കുവിനും കുടുംബത്തിനും ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കണം. എന്‍റെ ഹൃദയംഗമമായ ചിന്തകളും പ്രാർഥനകളും അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒപ്പമുണ്ട്. പിതാവിന്‍റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ, ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തിന് ശക്തിയും ധൈര്യവും നൽകട്ടെ."

