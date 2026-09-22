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റൊണാൾഡീഞ്ഞോയും റിവാൾഡോയും കൊച്ചിയിൽ; നാളെ ഇന്ത്യ ഓൾ സ്റ്റാർസുമായി പോരാട്ടം

ഗാമൻ സ്പോർട്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കായിക മാമാങ്കത്തിൽ ലോക ഫുട്ബോളിലെ പ്രമുഖരാണ് ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്സിനായി ബൂട്ടണിയുന്നത്

BRAZIL LEGENDS VS INDIA ALL STARS JAWAHARLAL NEHRU STADIUM KALOOR BRAZIL PLAYERS IN KOCHI INDIA VS BRAZIL MATCH KOCHI
റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ടൈറ്റൻസിന് നാളെ കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 10:28 AM IST

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എറണാകുളം: കാൽപന്തുകളിയുടെ ആവേശത്തിലേക്ക് കൊച്ചി വീണ്ടുമുണരുന്നു. ബ്രസീൽ ഇതിഹാസ താരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസും തമ്മിലുള്ള 'റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ടൈറ്റൻസ്' പ്രദർശന ഫുട്ബോൾ മത്സരം ബുധനാഴ്ച കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. വൈകിട്ട് 7.30ന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം സംസ്ഥാന കായിക മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

ഗാമൻ സ്പോർട്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കായിക മാമാങ്കത്തിൽ ലോക ഫുട്ബോളിലെ പ്രമുഖരാണ് ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്സിനായി ബൂട്ടണിയുന്നത്. ബ്രസീലിന് ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത ഇതിഹാസ താരങ്ങളെ നേരിൽ കാണാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.

ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സും ഇന്ത്യ ഓൾ സ്റ്റാർസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നാളെ കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം (ETV Bharat)

റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, റിവാൾഡോ, എഡ്മിൽസൺ, പൗലോ സെർജിയോ, ജോർജീഞ്ഞോ, വിയോള തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ബ്രസീൽ നിരയിലുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ അഭിമാന താരങ്ങളായ ഐ.എം. വിജയൻ, ജോപോൾ അഞ്ചേരി, സി.കെ. വിനീത്, എൻ.പി. പ്രദീപ്, കെ.ടി. ചാക്കോ, മെഹ്താബ് ഹൊസൈൻ, അർണബ് മൊണ്ടാൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസായി കളത്തിലിറങ്ങും.

കളിക്കളത്തിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ദിയോഗോ ഗിൽ, ജിയോവാനി, ജൂനിയർ, കമാൻഡുകായ ഗോമസ്, എഡ്മിൽസൺ, റിക്കാർഡോ ഒലിവേര, ഗുസ്താവോ നേരി, സൂസ, എലിവൽട്ടൺ, പൗലോ സെർജിയോ, വിയോള തുടങ്ങിയവർ ഇതിനകം കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളായ റൊണാൾഡീഞ്ഞോയും റിവാൾഡോയും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതോടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തും.

ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി താരങ്ങൾ

മയക്കുമരുന്നിന് പകരം ഫുട്ബോൾ ലഹരിയാക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ടൂർണമെൻ്റിലൂടെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. പ്രമുഖ വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ സെലിബ്രിറ്റി ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണത്തിനായി ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ പ്രചാരണത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ബൈക്ക് റാലി നഗരത്തെ ആവേശത്തിലാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ആലുവയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ, പ്രമുഖ കളിക്കാരായ സി.കെ. വിനീത്, മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വൈകിട്ട് ഏഴോടെ റാലി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സമാപിച്ചു.

റാലിയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ബ്രസീലിയൻ താരങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തി അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. ദിയോഗോ ഗിൽ, ജിയോവാനി, ജൂനിയർ തുടങ്ങിയ ബ്രസീൽ ഇതിഹാസങ്ങൾ ബൈക്കർമാരെ അടുത്തുവന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തത് വലിയ ആവേശമായി. ചടങ്ങിൽ ഗാമൻ സ്പോർട്സ് സി.ഇ.ഒ ആർ.എ. വി, എ ടു സെഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർമാരായ രമേഷ് സബാപതി, ചാൾസ് ഡാനിയേൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മത്സരത്തിനുള്ള സൗജന്യ ടിക്കറ്റുകളും ജഴ്സികളും വിതരണം ചെയ്തു.

യാത്രാ സൗകര്യമൊരുക്കി കൊച്ചി മെട്രോ

മത്സരം കാണാനെത്തുന്ന ആരാധകർക്കായി കൊച്ചി മെട്രോ ബുധനാഴ്ച അധിക സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനായിരങ്ങൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യാത്രാസൗകര്യം സുഗമമാക്കാൻ മെട്രോയുടെ ഇടപെടൽ. കളി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രാത്രി ഒൻപതിനും പത്തിനും ഇടയിൽ നാല് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഓടിക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ ഒരു ട്രെയിൻ അധികമായി സ്റ്റാൻഡ്ബൈ നിർത്തിയിടുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ആരാധകർ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ക്യു.ആർ ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കണമെന്ന് കെ.എം.ആർ.എൽ അഭ്യർഥിച്ചു. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് എ.എഫ്.സി ഗേറ്റുകൾ വഴി പ്രവേശിക്കാം. ഇതിനായി രാത്രി എട്ടു മുതൽ 11.30 വരെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ എട്ട് അധിക ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കും. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളിലെ നിര നീളുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റിങ്, ഗ്രൂപ്പ് ടിക്കറ്റിങ് രീതികൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കെ.എം.ആർ.എൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

BRAZIL LEGENDS VS INDIA ALL STARS
JAWAHARLAL NEHRU STADIUM KALOOR
BRAZIL PLAYERS IN KOCHI
INDIA VS BRAZIL MATCH KOCHI
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