വിരമിച്ചെങ്കിലും വരുമാനം നിൽക്കില്ല! രഹാനെയ്ക്ക് ബിസിസിഐ പെൻഷൻ; പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്!
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച അജിങ്ക്യ രഹാനെയ്ക്ക് ബിസിസിഐയുടെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ; തുക എത്രയെന്നറിയാമോ?
Published : August 2, 2026 at 2:20 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ വിശ്വസ്തനായ ബാറ്ററും മുൻ ക്യാപ്റ്റനുമായ അജിങ്ക്യ രഹാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2020-21 ലെ ബോർഡർ-ഗാവസ്കര് ട്രോഫിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച് കിരീടം ചൂടിച്ച നായകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച രഹാനെക്ക് ഇനി വിശ്രമജീവിതത്തിൽ കൈത്താങ്ങുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ. ഉയർന്ന പെൻഷൻ സ്ലാബിന് യോഗ്യതയുള്ള രഹാനെയ്ക്ക് ഇനിമുതൽ എല്ലാ മാസവും ബിസിസിഐയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കും.
ബിസിസിഐയുടെ വിരമിച്ച കളിക്കാർക്കായുള്ള വെൽഫെയർ പോളിസി പ്രകാരം പ്രതിമാസം 70,000 രൂപയാണ് രഹാനെയ്ക്ക് പെൻഷനായി ലഭിക്കുക. സൗരവ് ഗാംഗുലി ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 2022-ലാണ് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പെൻഷൻ തുക പരിഷ്കരിക്കാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത്. മുൻപ് 50,000 രൂപയായിരുന്ന തുകയാണ് അന്ന് 70,000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചത്.
ഉയർന്ന പെൻഷൻ സ്ലാബിൽ രഹാനെ
ബിസിസിഐയുടെ നിയമപ്രകാരം 25-ലധികം ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ താരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പെൻഷൻ തുകയായ 70,000 രൂപയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 85 ടെസ്റ്റുകളിൽ പാഡണിഞ്ഞ രഹാനെ ഈ യോഗ്യത വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ പെൻഷന് അർഹനാകുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 85 ടെസ്റ്റുകൾക്ക് പുറമെ 90 ഏകദിനങ്ങളും 20 ടി-20 മത്സരങ്ങളും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
India batter Ajinkya Rahane has announced his retirement from international cricket and all formats.— IANS (@ians_india) July 30, 2026
He posted on Instagram, "Cap 278 signing off. Thank you for all the love and support over the years. Forever grateful"
(Video: Ajinkya Rahane/Instagram) pic.twitter.com/DRRSDzaHe2
പെൻഷൻ തുക താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കുന്ന സാഹചര്യം
ഈ പെൻഷൻ നയത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്. രഹാനെ ഭാവിയിൽ ബിസിസിഐയുടെ കീഴിൽ ശമ്പളമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പദവികൾ ഏറ്റെടുത്താൽ (ഉദാഹരണത്തിന്: ദേശീയ സെലക്ടർ, ഔദ്യോഗിക പരിശീലകൻ) ഈ പെൻഷൻ തുക താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കും. ആ പദവികളുടെ കാലാവധി കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് പെൻഷൻ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ തലമുറയിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് ഉപദേശകനാകാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് രഹാനെ നേരത്തെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു.
10 ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്
പ്രതിമാസ പെൻഷന് പുറമെ, ബിസിസിഐ-ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ICA) വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ രഹാനെയ്ക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ലഭിക്കും. മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര കളിക്കാർക്കും അവരുടെ പങ്കാളികൾക്കും 25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അവിവാഹിതരായ മക്കൾക്കും 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഈ പദ്ധതി ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കൂടാതെ വലിയ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി ബിസിസിഐയുടെ മെഡിക്കൽ ബെനവലന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അധിക സാമ്പത്തിക സഹായം തേടാനും അവസരമുണ്ട്.
ബിസിസിഐ പെൻഷന് പുറമെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾ, മാധ്യമ ചർച്ചകൾ, കമന്ററി, വിവിധ ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുകൾ എന്നിവയിലൂടെയും വലിയ വരുമാന സാധ്യതകളാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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