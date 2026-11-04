കായിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഭാസി മലാപ്പറമ്പ് അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് 7 ലോകകപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രതിഭ
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിന് ഉടമയാണ് ഭാസി മലാപ്പറമ്പ്
Published : November 4, 2026 at 6:48 AM IST
കോഴിക്കോട്: പ്രമുഖ കായിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും നോവലിസ്റ്റും ഫുട്ബോൾ കമൻ്റേറ്ററുമായ ഭാസി മലാപ്പറമ്പ് (85) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മാവൂർ റോഡ് ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിന് ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം.
1941 മെയ് 10ന് കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പിൽ കുളങ്ങരക്കണ്ടി ചന്തുക്കുട്ടിയുടെയും ചിരുതക്കുട്ടിയുടെയും മകനായാണ് ജനനം. മലാപ്പറമ്പ് എൽപി സ്കൂൾ, ചോലപ്പുറത്ത് യുപി സ്കൂൾ, സാമൂതിരി കോളജ് ഹൈസ്കൂൾ, മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്നിക് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. എൻജിനിയറിങ് ഡിപ്ലോമ നേടിയ ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1996ൽ എൻജിനിയറായാണ് അദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്.
കാൽപ്പന്തുകളിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കായിക മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. സന്തോഷ് ട്രോഫി, നെഹ്റു കപ്പ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂർണമെൻ്റ്, നാഗ്ജി ട്രോഫി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ തൻ്റെ ഘനഗംഭീരമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാണികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടിയും ഫുട്ബോൾ കമൻ്ററി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫിഫയുടെ അക്രഡിറ്റഡ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഏഴ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളാണ് വിവിധ ദിനപത്രങ്ങൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ലോകകപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു കായിക ലേഖകൻ ഉണ്ടാകില്ല. കളിക്കളത്തിൽ ലൈൻ റഫറിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
കായിക രംഗത്തിന് പുറമെ സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. 1958ൽ തൻ്റെ 17-ാം വയസിലാണ് ആദ്യ നോവലായ 'പാനപാത്രത്തിൻ്റെ കാമുകി' പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നീലത്തടാകം, അമ്പിളിച്ചോല, മനസ്സുകൾ സാഗരങ്ങൾ, വൃന്ദ, സുഷമയുടെ ഒളിമ്പിക് പർവം എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന നോവലുകൾ. ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് 'ഗോൾഡൻ ഗോൾ', 'ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഒരു ചരിത്ര അവലോകനം' എന്നീ പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചു. പ്രേംനസീർ നായകനായ 'ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻ' എന്ന സിനിമയിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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കായിക മാധ്യമ രംഗത്തെ മികവിന് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. 2002ലെ കൊറിയ-ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ മികച്ച വിദേശ ലേഖകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി. കേരള ഫുട്ബോൾ ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ മികച്ച ലോകകപ്പ് ലേഖകനുള്ള അവാർഡ്, യുഎസ്എ ആസ്ഥാനമായുള്ള സായി മാം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കായികരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം, തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് എന്നിവയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ സാംസ്കാരിക വേദികളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം കായിക കേരളത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ്. ഭാര്യ: പാർവതി. മക്കൾ: സുദീപ്, പ്രസീദ്.
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