രഞ്ജി ട്രോഫി ആദ്യ ദിവസം കേരളത്തിനെതിരെ 289 റൺസ് നേടി ജാര്ഖണ്ഡ്; ശിഖര് മോഹന് സെഞ്ചുറി
മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്ന ജാര്ഖണ്ഡിൻ്റെ നാല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി അവസാന നിമിഷം കേരളം പ്രതീക്ഷ നൽകി
Published : October 11, 2026 at 7:43 PM IST
റാഞ്ചി: കേരളത്തിനെതിരെ ആദ്യ ദിവസം കളി നിര്ത്തുമ്പോള് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 289 റൺസ് നേടി രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റില് ജാര്ഖണ്ഡ് സ്വന്തമാക്കി. കളിയുടെ പകുതിയിൽ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്ന ജാര്ഖണ്ഡിൻ്റെ നാല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി അവസാന നിമിഷം കേരളം പ്രതീക്ഷ നൽകി. സെഞ്ച്വറി നേടി ശിഖര് മോഹനാണ് ജാര്ഖണ്ഡിന് തുറുപ്പുചീട്ടായത്.
ടോസ് നേടിയ ജാര്ഖണ്ഡ് ബാറ്റിങാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഓപ്പണര്മാരായി ശിഖര് മോഹനും ശരണ്ദീപ് സിങ്ങും ചേര്ന്ന് മികച്ച തുടക്കം നല്കി. 33 റണ്സെടുത്ത ശരണ്ദീപിനെ ജലജ് സക്സേന ക്ലീന് ബൗള്ഡാക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷമെത്തിയ ഉത്കര്ഷ് സിങ്- ശിഖര് മോഹൻ കൂട്ടുക്കെട്ട് 163 റണ്സ് സ്വന്തമാക്കി. ജലജ് സക്സേനയുടെ പന്തിൽ സിക്സര് പറത്തി ശിഖര് സെഞ്ച്വറി പൂര്ത്തിയാക്കിയപ്പോള് അര്ധസെഞ്ച്വറിയുമായി ഉത്കര്ഷ് സിങ്ങും ബാറ്റിങ് തുടര്ന്നു. ഇടവെളയ്ക്കായി പിരിയുമ്പോള് ഒരു വിക്കറ്റിന് 228 റണ്സെന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു ജാര്ഖണ്ഡ്.
അവസാന സെഷൻ്റെ തുടക്കത്തില് തന്നെ വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ്റെ ബോളിൽ ശിഖര് മോഹനെ പുറത്താക്കിയത് കേരളത്തിന് നിര്ണായക വഴിത്തിരിവാണ് നൽകിയത്. 143 റണ്സെടുത്ത് ശിഖര് ക്ലീന് ബൗള്ഡാവുകയായിരുന്നു. സ്കോര് ബോര്ഡില് രണ്ട് റണ്സ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നതിനിടെ ഉത്കര്ഷ് സിങ്ങിന്റെ വിക്കറ്റും ജാര്ഖണ്ഡിന് നഷ്ടമായി. ജലജ് സക്സേനയുടെ പന്തില് സച്ചിന് ബേബി ക്യാച്ചെടുത്താണ് 71 റണ്സുമായി ഉത്കര്ഷ് പുറത്തായത്. പിന്നീട് ബാറ്റിങിനെത്തിയ റോബിന് മിന്സ് 10 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ്റെ പന്തില് പുരത്താകുകയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് കുനെയ്ന് ഖുറേഷിയെയും വൈശാഖ് ചന്ദ്രന് തന്നെ പുറത്താക്കി.
കളിയുടെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ 12 റണ്സോടെ ക്യാപ്റ്റന് വിരാട് സിങ്ങും അഞ്ച് റണ്സോടെ ആദിത്യ ചന്ദ്രേഷ് സിങ്ങുമാണ് ക്രീസില് നിലനിന്നു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി വൈശാഖ് ചന്ദ്രന് മൂന്നും ജലജ് സക്സേന രണ്ടും വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി.
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