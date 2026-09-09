ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വില്ലനായി പ്രളയം: നഗോയയിൽ റെക്കോർഡ് മഴ, 400 താരങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ നഗോയയിൽ റെക്കോർഡ് മഴ; 400 കായികതാരങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.
Published : September 9, 2026 at 4:04 PM IST
ഐച്ചി-നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്ന ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നഗോയ നഗരത്തിൽ വൻ പ്രളയം. കായികമേള ആരംഭിക്കാൻ വെറും 10 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ്, ചൊവ്വാഴ്ച പെയ്ത റെക്കോർഡ് മഴയിൽ നഗരം വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. ഡസൻകണക്കിന് റോഡുകളും വീടുകളും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ബസ്, സബ്വേ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 3,500-ഓളം ആളുകളെ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.
ഗെയിംസിനായി നഗരത്തിൽ നേരത്തെ എത്തിയ 400-ഓളം കായികതാരങ്ങളെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി നഗോയ മേയർ ഇച്ചിരോ ഹിരോസാവ അറിയിച്ചു. ചില വേദികളുടെ മേൽക്കൂരകളിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായതൊഴിച്ചാൽ പ്രധാന സ്റ്റേഡിയങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഒക്ടോബർ 4 വരെയാണ് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത്.
🚨🇯🇵 NAGOYA FLOODING GETS WORSE— GlobeUpdate (@Globupdate) September 9, 2026
A staff member shared footage from last night as all subway lines stopped & workers were sent home early for safety
This morning, the city is calm — but more rain is coming
安全を確保してください #Japan #Nagoya 緊急速報 #ゲリラ豪雨 #名古屋豪雨 https://t.co/WlkvnSoDyd pic.twitter.com/GN6dSANRpQ
ഇന്ത്യൻ സംഘത്തില് നീരജ് ചോപ്ര ഉണ്ടാകില്ല
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള 503 കായികതാരങ്ങളും 246 ഒഫീഷ്യലുകളും കോച്ചുമാരും അടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി. 36 കായിക ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 768 അംഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കായി ജപ്പാനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. ഷെഫ് ഡി മിഷൻ സഹദേവ് യാദവ്, ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. ദിൻഷാ പർദിവാല എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ട്.
🚨 JAPAN HIT BY SEVERE FLOODING! 🌊— The Khel India (@TheKhelIndia) September 9, 2026
Nagoya has recorded 104mm of rain in just one hour, with Japan issuing its highest-level rain warning as parts of the city face severe flooding.
Nagoya is host city for the ASIAN GAMES 2026 from September 19 pic.twitter.com/NVZXmV5qVG
പരിക്കിനെ തുടർന്ന് സൂപ്പർ താരം നീരജ് ചോപ്ര ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ടീമിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായികതാരങ്ങളുള്ള അത്ലറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിന് (79 പേർ) 31 അംഗ പിന്തുണയുള്ള സ്റ്റാഫിനെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ കോച്ച് പി. രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 20 കോച്ചുമാരും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. നാല് സർഫിങ് താരങ്ങളും ഇത്തവണ സംഘത്തിലുണ്ട്.
ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നയിക്കാൻ ലക്ഷ്മണ്
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സ്വർണം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾക്കൊപ്പം 20 അംഗ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ആകും യാത്ര തിരിക്കുക. പുരുഷ ടീമിന്റെ ചുമതല വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണും വനിതാ ടീമിന്റെ ചുമതല അമോൽ മുജുംദാറുമാണ് വഹിക്കുന്നത്. മാറൂഫ് ഫജന്ദർ ടീം ലീഡറാകും.
മറ്റു പ്രധാന ടീമുകൾ:
ഹോക്കി: പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 40 അംഗ സംഘത്തിനൊപ്പം 6 കോച്ചുമാരും 3 ഫിസിയോമാരും അടക്കം 14 പേരുണ്ടാകും.
ഷൂട്ടിങ്: ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് മനു ഭാകറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഷൂട്ടിങ് സംഘത്തെ സഹായിക്കാൻ 11 കോച്ചുമാർ ഉൾപ്പെടെ 17 പേരുണ്ടാകും.
ബാഡ്മിന്റണ്: 20 അംഗ ബാഡ്മിന്റണ് ടീമിനൊപ്പം ദേശീയ കോച്ച് പുല്ലേല ഗോപിചന്ദ്, വിദേശ കോച്ചുമാരായ ഇർവാൻസ്യ (ഇന്തോനേഷ്യ), താൻ കിം ഹെർ (മലേഷ്യ) എന്നിവരും ജപ്പാനിലേക്ക് തിരിക്കും.
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