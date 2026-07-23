ഹരാരെയില് വൈഭവ് വെടിക്കെട്ടും റെക്കോര്ഡും; സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരേ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് വിജയം
ഹരാരെയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെറും 18 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ച്വറി തികച്ച വൈഭവ്, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗ അർധസെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.
Published : July 23, 2026 at 8:26 PM IST
ഹരാരെ: ഹരാരെയിൽ നടന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ സിംബാബ്വെയെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ. 15-കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് അർധ സെഞ്ചുറിയുടെയും ബൗളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെയും കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. സിംബാബ്വെ ഉയർത്തിയ 126 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 13.2 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ മറികടന്നു. പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ വിജയം കൂടിയാണിത്.
18 പന്തിൽ നിന്ന് നാല് ഫോറുകളും നാല് സിക്സറുകളും അടക്കം 50 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണ് ഇന്ത്യൻ ജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തന്റെ അപാരമായ പ്രതിഭ തെളിയിക്കാൻ ഈ ഇന്നിങ്സിലൂടെ താരത്തിനായി. ഹരാരെയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെറും 18 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ച വൈഭവ്, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗ അർധസെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.
5 വയസും 118 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ നേട്ടം വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഈ റെക്കോർഡ് നേപ്പാളിന്റെ കുശൽ മല്ലയുടെ പേരിലായിരുന്നു. 2020 ഫെബ്രുവരി 8-ന് കീർത്തിപൂരിൽ യുഎസ്എയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ 15 വയസും 340 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ 51 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയായിരുന്നു കുശൽ മല്ല ഈ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതോടെ കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനമായി കൂടി മാറുകയാണ്.
ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ (1) പെട്ടെന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും റിച്ചാർഡ് എൻഗരാവയെയും ബ്ലെസിങ് മുസറബാനിയെയും സിക്സറുകൾക്ക് പറത്തി വൈഭവ് ഹരാരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺമഴ പെയ്യിച്ചു. പവർപ്ലേ പൂർത്തിയായ ഉടൻ തന്നെ താരം അർദ്ധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. വൈഭവ് പുറത്തായ ശേഷം ഇഷാൻ കിഷനും (35) ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും (28 നോട്ടൗട്ട്) ചേർന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.
നേരത്തെ, ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്കായി പേസർ മയാങ്ക് യാദവ് മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റിനെ (0) പുറത്താക്കി മയാങ്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ഡിയോൺ മെയേഴ്സിനെയും (6) പുറത്താക്കിയ മയാങ്ക് 145 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗതയിലാണ് പന്തെറിഞ്ഞത്. അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ അശോക് ശർമ്മയും രവി ബിഷ്ണോയിയും (24/1) മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
തുടർച്ചയായ വിക്കറ്റ് വീഴ്ചകളെ തുടർന്ന് പവർപ്ലേയിൽ 26 ന് മൂന്ന് എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണ സിംബാബ്വെയ്ക്ക് പിന്നീട് കരകയറാനായില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ സിക്കന്ദർ റാസയ്ക്ക് (4) തിളങ്ങാനായില്ല. വെസ്ലി മധെവെരെ (38), റയാൻ ബേൾ (26), തദിവനാഷെ മരുമണി (27 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവരുടെ പോരാട്ടമാണ് സിംബാബ്വെയെ 120 കടത്തിയത്. ഒടുവിൽ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 125 റൺസെടുക്കാനേ അവർക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ.
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