ETV Bharat / sports

വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കോടികള്‍; റെക്കോർഡ് സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിഫ

പ്രഥമ ഫിഫ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് ജേതാക്കള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിഫ.

FIFA Women's Champions Cup Winner
Prize Money Announced for Inaugural FIFA Women's Champions Cup Winner (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജനീവ: പ്രഥമ ഫിഫ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് ജേതാവിന് റെക്കോർഡ് സമ്മാനത്തുക നൽകുമെന്ന് ഫിഫ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിലെ ചാമ്പ്യന് 2.3 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറും രണ്ടാമതെത്തുന്ന ടീമിനു ഒരു മില്യൺ ഡോളറും ലഭിക്കുമെന്ന് ഫിഫ അറിയിച്ചു. എല്ലാ കോൺഫെഡറേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള ചാമ്പ്യന്മാർ ഇന്‍റര്‍കോണ്ടിനെന്‍റല്‍ ക്ലബ് കിരീടത്തിനായി മത്സരിക്കും. ജനുവരി 28 ന് ലണ്ടനിലുള്ള ബ്രെന്‍റ്‌ഫോര്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ (ജിടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റേഡിയം) രണ്ട് സെമിഫൈനലുകൾ നടക്കും. ഫെബ്രുവരി 1 ന് ആഴ്‌സണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ (എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയം) ഫൈനലും നടക്കും.

സെമി ഫൈനലിൽ തോറ്റവർക്ക് 200,000 യുഎസ് ഡോളർ വീതം സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കും, അതേസമയം മുൻ റൗണ്ടുകളിൽ പുറത്തായ ഓക്ക്‌ലാൻഡ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി (എൻ‌എസ്‌ഡബ്ല്യു) വുഹാൻ ചെഗു ജിയാങ്‌ഡ ഡബ്ല്യുഎഫ്‌സി (ചൈന) എന്നിവർക്ക് 100,000 യുഎസ് ഡോളർ വീതം ക്യാഷ് അവാർഡ് ലഭിക്കും.

CONCACAF ചാമ്പ്യന്മാരായ അമേരിക്കയുടെ ഗോതം എഫ്‌സി ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ CONMEBOL ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിന്‍റെ എസ്‌സി കൊറിന്ത്യൻസിനെ നേരിടും. യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആഴ്‌സണൽ മറുവശത്ത് CAF ചാമ്പ്യന്മാരായ മൊറോക്കോയുടെ ASFAR നെ നേരിടും.

ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനത്തുകയ്ക്ക് പുറമേ, തോറ്റ മറ്റ് രണ്ട് ടീമുകൾക്കും 200,000 യുഎസ് ഡോളർ വീതം ലഭിക്കും. റൗണ്ട് 1 ലും റൗണ്ട് 2 ലും പുറത്തായ രണ്ട് ടീമുകൾക്കും - ന്യൂസിലൻഡിലെ ഓക്ക്‌ലാൻഡ് യുണൈറ്റഡിന്‍റെ OFC പ്രതിനിധിയും ചൈനയുടെ AFC പ്രതിനിധി വുഹാൻ ജിയാങ്‌ഡയ്ക്കും - 100,000 ഡോളർ വീതം ലഭിക്കും. വനിതാ ക്ലബ് ഫുട്‌ബോളിന്‍റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയിലുള്ള സംഘടനയുടെ വിശ്വാസമാണ് സമ്മാനത്തുക കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഫിഫ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാറ്റിയാസ് ഗ്രാഫ്‌സ്ട്രോം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യുവേഫ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടിയതിന് ആഴ്‌സണലിന് 1.5 മില്യൺ യൂറോയിൽ കൂടുതൽ (1.8 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) സമ്മാനത്തുക ലഭിച്ചിരുന്നു. 2025 ലെ പുരുഷ ക്ലബ് ലോകകപ്പിൽ 32 ടീമുകൾക്കായി ഫിഫ 1 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ് നൽകിയത്. കൂടാതെ 2023 ലെ ഫിഫ വനിതാ ലോകകപ്പ് അവസാനിച്ചതിനുശേഷം, ഫിഫ ക്ലബ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം വഴി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1,041 ക്ലബ്ബുകൾക്ക് 11.3 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ നൽകിയിരുന്നു.

Also Read: 'മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം കയ്യോടെ പൊക്കി, 40 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു..! പലാഷിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍

TAGGED:

FIFA WOMENS CHAMPIONS CUP
WOMENS FOOTBALL
FIFA TOURNAMENT
വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ്
WOMENS CHAMPIONS CUP WINNER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.