ETV Bharat / sports

'എന്നെ കുരങ്ങെന്ന് വിളിച്ചു'..! ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വിനീഷ്യസിന് നേരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം, കളി 10 മിനിറ്റോളം നിർത്തിവെച്ചു

വിനീഷ്യസിന് നേരെ വീണ്ടും വംശവെറി; ലിസ്ബണിൽ അരങ്ങേറിയത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

Vinicius Jr
Vinicius Jr (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലിസ്ബൺ: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നോക്കൗട്ട് പ്ലേഓഫ് ആദ്യ പാദത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡും ബെൻഫിക്കയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം വംശീയ അധിക്ഷേപത്തെത്തുടർന്ന് മിനിറ്റുകളോളം തടസ്സപ്പെട്ടു. റയൽ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും ബെൻഫിക്കയുടെ അർജന്‍റീനിയൻ താരം ജിയാൻലൂക്ക പ്രെസ്റ്റിയാനിയും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കേറ്റമാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിനീഷ്യസ് ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഗോൾ ആഘോഷത്തിനിടെ പ്രെസ്റ്റിയാനി വിനീഷ്യസിനെ തടയുകയും തന്‍റെ ജേഴ്‌സി കൊണ്ട് വായ മറച്ചുപിടിച്ച് താരത്തിന് നേരെ എന്തോ പറയുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ വിനീഷ്യസ് ഉടൻ തന്നെ റഫറി ഫ്രാൻസ്വ ലെറ്റെക്സിയറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി പരാതിപ്പെട്ടു.

പ്രെസ്റ്റിയാനി തന്നെ 'കുരങ്ങൻ' എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചതായി വിനീഷ്യസ് റഫറിയോട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞു. ഇതോടെ യുവേഫയുടെ വംശീയ വിരുദ്ധ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് റഫറി മത്സരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. ഏകദേശം 11 മിനിറ്റോളം കളി തടസ്സപ്പെട്ടു.

Vinicius Jr
Vinicius Jr (GETTY)

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് മൈതാനത്ത് ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസലുണ്ടായി. വംശീയ അധിക്ഷേപ പരാതിയിൽ പ്രെസ്റ്റിയാനിക്കെതിരെ യുവേഫ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത. വിനീഷ്യസിന്‍റെ ആഘോഷപ്രകടനമാണ് ബെൻഫിക്ക ആരാധകരെയും താരങ്ങളെയും ചൊടിപ്പിച്ചതെന്ന് ബെൻഫിക്ക പരിശീലകൻ ജോസ് മൗറീഞ്ഞോ മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു. എംബാപ്പെയും മിഡ്ഫീൽഡർ ഔറേലിയൻ ചൗമേനിയും ടീം കളം വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ കളി തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞു. വിനീഷ്യസിനോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി എംബാപ്പെ പറഞ്ഞു.

കളി കഴിഞ്ഞയുടനെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ വിഷയത്തില്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചു.'വംശീയവാദികൾ, എല്ലാറ്റിനുമുപരി, ഭീരുക്കളാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് സംഭവിച്ചതൊന്നും എന്‍റെ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ പുതിയതല്ല. ഒരു ഗോൾ ആഘോഷിച്ചതിന് എനിക്ക് മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ലായെന്ന് ബ്രസീലിയൻ താരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

Vinicius Jr
Vinicius Jr (GETTY)

വിനീഷ്യസിനെ പിന്തുണച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെയും രംഗത്തെത്തി.'നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി വായ പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഖേദകരവും വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യമാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ വിനീഷ്യസിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹം 'ഒറ്റയ്ക്കല്ല', വംശീയത ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്, അതിനു ഫുട്ബോളിൽ എവിടെയും സ്ഥാനമില്ലായെന്ന് ഒരു എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. റഫറിയോട് പരാതിപ്പെടാനുള്ള വിനീഷ്യസിന്‍റെ തീരുമാനം 'ധൈര്യത്തിന്‍റേയും അന്തസ്സിന്‍റേയും ഉദാഹരണമാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഫെഡറേഷൻ കുറിച്ചു.

Also Read: ജൂനിയർ ഹോക്കി പരിശീലകനായി പിആര്‍ ശ്രീജേഷ് തുടരുമോ? വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകി ഇതിഹാസ താരം

TAGGED:

CHAMPIONS LEAGUE CHAOS
REAL MADRID VS BENFICA 2026
VINICIUS CELEBRATION CRITICISM
REAL MADRID CHAMPIONS LEAGUE 2026
VINíCIUS JUNIOR RACISM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.