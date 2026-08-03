ഫുട്ബോൾ കച്ചവടച്ചരക്കല്ല! കോർപ്പറേറ്റ് മോഹങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിട്ട തീരുമാനത്തിനു കൈയടിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ്
'ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്കുള്ളതാണ്, നിക്ഷേപകർക്കുള്ളതല്ല'; വിവാദ പദ്ധതി ഫിഫ ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ്.
Published : August 3, 2026 at 3:15 PM IST
മാഡ്രിഡ്: വിവാദമായ ഫിഫ ഫോർവേഡ് എന്റര്പ്രൈസ് പദ്ധതി പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഫിഫയുടെ ഈ പിന്മാറ്റം 'ഫുട്ബോളിന് ലഭിച്ച നല്ല വാർത്തയാണെന്ന്' ക്ലബ്ബ് വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വലിയ ടൂർണമെന്റുകളുടെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാമ്പത്തിക ആസ്തികളായി കാണരുതെന്നും ക്ലബ്ബ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവിധ ഫുട്ബോൾ സംഘടനകളിൽ നിന്നും ആരാധകരിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ശക്തമായ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്നാണ് ഫിഫ ഈ നിർദ്ദേശം ഉപേക്ഷിച്ചത്. കായികരംഗത്തിന്റേയും പിന്തുണക്കാരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഫിഫയുടെ ഈ തീരുമാനമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് പ്രശംസിച്ചു.
"മത്സരങ്ങളുടെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങൾ ഭാഗികമായി വിൽക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഫിഫയുടെ തീരുമാനത്തെ റയൽ മാഡ്രിഡ് പൂർണ്ണമനസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഫുട്ബോളിനും അതിന്റെ ഭരണസമിതികൾക്കും, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഈ കായികവിനോദത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർക്കും നല്ല വാർത്തയാണ്," ക്ലബ്ബ് ഔദ്യോഗിക പറഞ്ഞു.
🚨 OFFICIAL REAL MADRID STATEMENT:— Madrid Zone (@theMadridZone) August 2, 2026
• Real Madrid welcomes FIFA’s decision to abandon the proposed partial sale of the commercial rights to its competitions.
• The club thanks UEFA, the confederations, federations and all institutions that opposed the project.
• Real Madrid… pic.twitter.com/fNR26ltDfi
കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നന്ദി
പദ്ധതിയെ ശക്തമായി എതിർത്ത യുവേഫ, മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനുകൾ, ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾ എന്നിവർക്ക് ക്ലബ്ബ് നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ കൂട്ടായ നിലപാടാണ് ഫുട്ബോളിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നും റയൽ മാഡ്രിഡ് പറഞ്ഞു.
"ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ദൃഢമായും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും എതിർത്ത യുവേഫ, മറ്റ് കോൺഫെഡറേഷനുകൾ, ഫെഡറേഷനുകൾ എന്നിവരോട് റയൽ മാഡ്രിഡ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവരുടെ ഒത്തുൊരുമയും കടമയും ഒരു നിർണ്ണായക നിമിഷത്തിൽ ഫുട്ബോളിനെ സംരക്ഷിച്ചു," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സാമ്പത്തിക ആസ്തിയല്ല, പൊതുസ്വത്ത്
ദേശീയ ടീമുകൾക്കായി കളിക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതും വളർത്തുന്നതും ക്ലബ്ബുകളാണ്. അതിനാൽ ഫുട്ബോളിന്റെ വാണിജ്യപരമായ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നും റയൽ മാഡ്രിഡ് വാദിച്ചു. ലോകകപ്പും അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളും പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള പരിപാടികളാണെന്നും അത് കുറച്ചുപേരുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാമ്പത്തിക ആസ്തികളാക്കി മാറ്റരുതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭാവി വാണിജ്യ വരുമാനം വിൽക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് നിരസിച്ചു. ക്ലബ്ബുകൾ വഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ പങ്കിടാതെ ഇത്തരം വരുമാനങ്ങൾ കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാവിയിലെ പ്രക്ഷേപണ വരുമാനം പണയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫുട്ബോളിന് അപകടകരമായ ഒരു കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും റയൽ മാഡ്രിഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ശക്തമായ എതിർപ്പും ഫിഫയുടെ പിന്മാറ്റവും
യുവേഫ (UEFA), കോൺകാകാഫ് (Concacaf), ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ (AFC) എന്നിവയുടെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ എഫ്എഫ്ഇ (FFE) നിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫിഫയുടെ പ്രധാന മത്സരങ്ങളുടെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ഉപകമ്പനി രൂപീകരിക്കാനും അതിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ഓഹരി നൽകാനുമായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശം ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഇൻഫാന്റിനോ വ്യക്തമാക്കി. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും അംഗ അസോസിയേഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയുമാണ് ഫിഫയുടെ മുൻഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.