റയലിൽ പുകച്ചിൽ! വാൽവെർദെയും ചൗമേനിയും തമ്മിലടിച്ചു; ക്ലാസിക്കോയ്ക്ക് മുൻപ് ടീം പതറുന്നു

ക്ലാസിക്കോയ്ക്ക് മുൻപ് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ കൂട്ടത്തല്ല്: വാൽവെർദെയ്ക്കും ചൗമേനിക്കും പരിക്ക്, ടീമിനുള്ളിൽ വൻ പ്രതിസന്ധി.

Valverde and Tchouameni (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 9:21 AM IST

മാഡ്രിഡ്: ഫുട്ബോൾ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോയ്ക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ റയൽ മാഡ്രിഡ് ടീമിനുള്ളിൽ വൻ തർക്കവും കൈയാങ്കളിയും. ടീമിലെ പ്രമുഖ മിഡ്‌ഫീൽഡർമാരായ ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർദെയും ഔറേലിയൻ ചൗമേനിയും തമ്മിൽ പരിശീലന ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടി. പരിക്കേറ്റ വാൽവെർദെയുടെ പുരികത്തിന് മുകളിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവേറ്റതായും തുന്നിക്കെട്ടുകൾ ആവശ്യമായി വന്നതായും സ്‌പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

പരിശീലനത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ചത്തെ പരിശീലനത്തിനിടെ തന്നെ ഇരുവരും തമ്മിൽ ചെറിയ വാക്കേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സഹതാരങ്ങൾ ഇടപെട്ടാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ നടന്ന സെഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോവുകയും ഇരുവരും പരസ്‌പരം അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ വാൽവെർദെയെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ആൽവാരോ അർബലോവ തന്നെയാണ് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളായ വാൽവെർദെയ്ക്ക് ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നത് ക്ലബ്ബിനെ ഗൗരവകരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

അച്ചടക്ക നടപടിയിലേക്ക് ക്ലബ്ബ്

സംഭവത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, രണ്ട് താരങ്ങൾക്കെതിരെയും കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് ക്ലബ്ബ് തുടക്കമിട്ടതായാണ് വിവരം. ഞായറാഴ്‌ച ബാഴ്‌സലോണക്കെതിരെ നടക്കുന്ന നിർണ്ണായകമായ എൽ ക്ലാസിക്കോ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുവരെയും ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ ലാ ലിഗ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള ബാഴ്‌സയ്‌ക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു സമനില നേടിയാൽ കിരീടം ഉറപ്പിക്കാം. കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ജയം അനിവാര്യമായ റയലിന് ഈ ആഭ്യന്തര കലഹം കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്.

എംബാപ്പെയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ

ടീമിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ നിലപാടും വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പുറത്തിരുന്ന എംബാപ്പെ, ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് പകരം തന്‍റെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം സ്വകാര്യ യാട്ടിൽ വിനോദയാത്ര നടത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എസ്പാന്യോളിനെതിരെയുള്ള മത്സരം തുടങ്ങാൻ പത്തു മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് എംബാപ്പെയുടെ സ്വകാര്യ വിമാനം മാഡ്രിഡിൽ എത്തിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ താരത്തിന് ടീമിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഈ സീസണിൽ 41 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 41 ഗോളുകൾ നേടി മികച്ച ഫോമിലാണെങ്കിലും എംബാപ്പെയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാഡ്രിഡ് മാധ്യമങ്ങൾ കടുത്ത അതൃപ്‌തിയിലാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ താരം കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. സീസണിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റയൽ മാഡ്രിഡിന്, താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും എംബാപ്പെയുടെ അച്ചടക്കമില്ലായ്‌മയും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

