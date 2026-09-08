ETV Bharat / sports

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; ഇന്‍റര്‍ മിലാനെതിരെ റയൽ, മൂന്നാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് മൊറീഞ്ഞോ

മൊറീഞ്ഞോയുടെ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇന്‍ററിനെതിരെ; ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ആവേശം ഇന്ന് മുതൽ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ ഇന്‍റര്‍ മിലാനെ റയൽ മാഡ്രിഡ് നേരിടും. മാഡ്രിഡിന്‍റെ പുതിയ പരിശീലകനായി വീണ്ടുമെത്തിയ ജോസെ മൊറീഞ്ഞോ തന്‍റെ കരിയറിലെ മൂന്നാം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടമാണ് ഇത്തവണ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മുമ്പ് 2010 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ റയലിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച മൊറീഞ്ഞോയുടെ ക്ലബ്ബിലേക്കുള്ള രണ്ടാം വരവാണിത്. ആദ്യ തവണ റയലിനൊപ്പം ലാ ലിഗ കിരീടവും സ്‌പാനിഷ് കപ്പും നേടിയെങ്കിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, അതിനുശേഷം യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വൻ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ റയൽ മാഡ്രിഡ്, ആറ് തവണ കൂടി കിരീടം ഉയർത്തി തങ്ങളുടെ ആകെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടനേട്ടം 15 ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ഇത്തവണ കിരീടം നേടാനായാൽ പെപ് ഗ്വാർഡിയോള, സിനദിൻ സിദാൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പരിശീലകർക്കൊപ്പം മൂന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളെന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് മൊറീഞ്ഞോയ്ക്കും എത്താം. എന്നാൽ മുൻപ് റയലിൽ കിരീടം നേടാൻ കഴിയാത്തതിൽ തനിക്ക് നിരാശയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'2013-ൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയതാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ ചിലത് നേടി, ചിലത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളുടെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ നൽകി, എന്നാൽ അത് അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിന് ഭൂതകാലവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. 2010-ൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് വർഷങ്ങളായി ക്വാർട്ടറോ സെമിഫൈനലോ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ റയൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഒരുപാട് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ടീമാണ്. റയലിനൊപ്പം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നാൽ അത് മുൻപ് നേടാൻ കഴിയാത്തതിന്‍റെ വേദനയല്ല."മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മൊറീഞ്ഞോ വ്യക്തമാക്കി.

റയലിന്‍റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സാന്‍റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. മൊറീഞ്ഞോ മുൻപ് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും 2010-ൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌ത ടീമാണ് ഇന്‍റര്‍ മിലാൻ. 2004-ൽ പോർട്ടോയ്‌ക്കൊപ്പവും അദ്ദേഹം ഈ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ മനോഹരമായ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും ടീമിന്‍റെ വിജയത്തിനാണ് മുൻഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന മത്സരത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പോർട്ടോയെ നേരിടും.

Also Read: 'ആദ്യം ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാളും': ഇന്ത്യൻ കോച്ച് പദവിയെക്കുറിച്ച് നെഹ്റ

TAGGED:

CHAMPIONS LEAGUE JOSE MOURINHO
CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ
റയൽ മാഡ്രിഡ് VS ഇന്‍റര്‍ മിലാൻ
REAL MADRID VS INTER MILAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.