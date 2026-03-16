ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: എത്തിഹാദിൽ തീപാറും പോരാട്ടം; പരിക്കുമാറി എംബാപ്പെയും ബെല്ലിംഗ്ഹാമും മടങ്ങിയെത്തുന്നു

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

KYLIAN MBAPPE
KYLIAN MBAPPE
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 8:29 PM IST

മാഡ്രിഡ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ രണ്ടാം പാദത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന 15 തവണ കിരീടധാരികളായ റയൽ മാഡ്രിഡിന് വമ്പൻ ആശ്വാസം. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ടീമിന് പുറത്തായിരുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളായ കിലിയൻ എംബാപ്പെയും ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്ത് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. ചൊവ്വാഴ്‌ച മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ എത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന നിർണ്ണായക പോരാട്ടത്തിനുള്ള 26 അംഗ സ്ക്വാഡിൽ ഇരുവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി പരിശീലകൻ ആൽവാരോ അർബലോവ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആദ്യ പാദത്തിലെ ആധിപത്യം

കഴിഞ്ഞ വാരം സാന്‍റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ നടന്ന ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെയുടെ തകർപ്പൻ ഒന്നാം പകുതി ഹാട്രിക്കാണ് റയലിന് 3-0 എന്ന വ്യക്തമായ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചത്. പരിക്കുമൂലം എംബാപ്പെയും ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ആ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചിരുന്നില്ല. അവർക്ക് പുറമെ പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലായിരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആൽവാരോ കരേരാസ്, സെൻട്രൽ ഡിഫൻഡർ ഡേവിഡ് അലാബ എന്നിവരും ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് പ്രതിരോധ നിരയ്ക്ക് കരുത്താകും.

ഫെബ്രുവരി ആദ്യം റായോ വല്ലെക്കാനോയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഹാംസ്ട്രിങ്ങിന് പരിക്കേറ്റ ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന് റയലിന്‍റെ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് തന്നെ കാൽമുട്ടിലെ അസ്വസ്ഥതകളുമായി വലഞ്ഞ എംബാപ്പെയെ കൃത്യമായ വിശ്രമം നൽകിയാണ് റയൽ മാനേജ്മെന്‍റ് ഇത്രയും കാലം നിലനിർത്തിയത്. ഡിസംബറിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരായ തോൽവി, സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് സെമി ഫൈനൽ, ലാ ലിഗയിലെ റയൽ സോസിഡാഡിനെതിരായ മത്സരം എന്നിവയിലെല്ലാം എംബാപ്പെയ്ക്ക് വിശ്രമം നൽകിയിരുന്നു.

ഗോൾ മെഷീൻ എംബാപ്പെ

സീസണിൽ ഉജ്ജ്വല ഫോമിലാണ് എംബാപ്പെ. റയലിനായി 33 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 38 ഗോളുകളും ഫ്രാൻസിനായി 8 ഗോളുകളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലാ ലിഗയിൽ 23 ഉം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ 13 ഉം ഗോളുകളാണ് താരം ഇക്കുറി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. യൂറോപ്പിലെ മുൻനിര ലീഗുകളിൽ ഹാരി കെയ്‌നിന് (60 ഗോളുകൾ) പിന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് എംബാപ്പെ.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ

ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ, അറ്റലാന്‍റ - ബയേൺ മ്യൂണിക് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും അവർ നേരിടുക.

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കലണ്ടർ:

ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: ഏപ്രിൽ 7/8 (ആദ്യ പാദം), ഏപ്രിൽ 14/15 (രണ്ടാം പാദം).

സെമി ഫൈനൽ: ഏപ്രിൽ 28/29, മെയ് 5/6.

ഫൈനൽ: മെയ് 30-ന് ബുഡാപെസ്റ്റിലെ പുഷ്കാസ് അരീനയിൽ.

