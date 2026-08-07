വിനി മാജിക് തുടരും! ആഴ്സണലിന്റെ ഓഫർ തള്ളി വിനീഷ്യസ് റയലിൽ പുതിയ കരാർ ഒപ്പിട്ടു
വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ റയൽ മാഡ്രിഡിൽ തുടരും; ആറ് വർഷത്തെ പുതിയ കരാർ ഒപ്പിട്ടു
Published : August 7, 2026 at 3:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രസീലിയൻ ഫോർവേഡ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ റയൽ മാഡ്രിഡ് വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം. സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ റയൽ മാഡ്രിഡുമായി താരം ആറ് വർഷത്തെ പുതിയ ദീർഘകാല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ ആഴ്സണൽ താരത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിനീഷ്യസ് ക്ലബ്ബ് വിടുമെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമായിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച ലോസ് ബ്ലാങ്കോസുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതോടെ താരം സ്പെയിനിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പായി.
2032 വരെ റയലിൽ തുടരും; ആഴ്സണൽ നീക്കങ്ങൾക്ക് വിരാമം
പുതിയ കരാർ പ്രകാരം 2032 ജൂൺ 30 വരെ വിനീഷ്യസ് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ തുടരും. ഇത് താരത്തിന് ക്ലബ്ബിൽ ദീർഘകാലം തുടരാൻ അവസരമൊരുക്കും. "റയൽ മാഡ്രിഡും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും തമ്മിൽ കരാർ നീട്ടാൻ ധാരണയായി. ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കളിക്കാരിൽ ഒരാളായി വിനീഷ്യസ് മാറിയിരിക്കുന്നു," റയൽ മാഡ്രിഡ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
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Vini Jr. 2️⃣0️⃣3️⃣2️⃣@ViniJr pic.twitter.com/PumHTk6nRm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026
'ദി അത്ലറ്റിക്' റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കരാർ പുതുക്കാനുള്ള റയലിന്റെ ആദ്യ ശ്രമങ്ങളെ വിനീഷ്യസ് നിരസിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ ആഴ്സണലിലേക്ക് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ റയലിൽ തന്നെ തുടരുക എന്നീ രണ്ട് വഴികളാണ് താരത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒടുവിൽ സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാർക്കൊപ്പം തുടരാൻ താരം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
റയലിലെ കരിയറും മികച്ച റെക്കോർഡുകളും
2018-ൽ ബ്രസീലിയൻ ക്ലബ്ബായ ഫ്ലെമെംഗോയിൽ നിന്നാണ് വിനീഷ്യസ് റയൽ മാഡ്രിഡിലെത്തുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലബ്ബിന്റെ ആക്രമണ നിരയിലെ ഏറ്റവും നിർണായക സാന്നിധ്യമായി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. റയലിനായി ഇതുവരെ 375 മത്സരങ്ങളിൽ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ താരം 128 ഗോളുകളും 100 അസിസ്റ്റുകളും സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ്ബിനൊപ്പം മൂന്ന് ലാ ലിഗ കിരീടങ്ങളും രണ്ട് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും വിനീഷ്യസ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ പ്രകടനം
കഴിഞ്ഞ 2025-26 സീസണിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 22 ഗോളുകളിൽ താരം നേരിട്ട് പങ്കാളിയായെങ്കിലും റയലിന് കിരീടം നേടാനായില്ല. ചിരവൈരികളായ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് പിന്നിൽ എട്ട് പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
¡Deja de deslizar, hoy no vas a encontrar un vídeo mejor! pic.twitter.com/08jcOGNR7O— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026
വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളുടെ തിളക്കം
- ഫിഫ 'ദി ബെസ്റ്റ്' പുരസ്കാരം (2024): ലോകത്തിലെ മികച്ച പുരുഷ താരം
- ഫിഫ ഇന്റര് കോണ്ടിനെന്റല് കപ്പ് ഗോൾഡൻ ബോൾ (2024): ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ബഹുമതി.
- യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീസൺ (2023-24):
- ഫിഫ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ് ഗോൾഡൻ ബോൾ (2022).
- യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യങ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീസൺ (2021-22).
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