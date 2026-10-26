ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി? തുടർച്ചയായ തോൽവികൾ, വില്ലനായി പരിക്കുകൾ!
ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലും എൽ ക്ലാസിക്കോയിലും തോൽവി; തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ബാഴ്സലോണ.
Published : October 26, 2026 at 8:00 PM IST
മാഡ്രിഡ്: ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലും സ്പാനിഷ് ലീഗിലും തുടർച്ചയായി നേരിട്ട പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരവിനു ഒരുങ്ങി ബാഴ്സലോണ. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലീഗുകളിലെല്ലാം തകർപ്പൻ ഫോമിൽ മുന്നേറിയിരുന്ന കാറ്റലൻ ക്ലബ്ബിന് കഴിഞ്ഞ വാരം കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പി.എസ്.ജിയോട് 4-2 ന് തോറ്റ ബാഴ്സ, ഇന്നലെ നടന്ന തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനോട് 2-1 നും പരാജയപ്പെട്ടു.
'വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ ചെറിയ പിഴവുകൾ പോലും നിർണായകമാണ്. കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല," റയൽ മാഡ്രിഡിനോടേറ്റ പരാജയത്തിന് ശേഷം ബാഴ്സ കോച്ച് ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് പറഞ്ഞു. തോൽവികൾ ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. അടുത്ത തവണ ഇതിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
A very rough week for Barcelona 😬 https://t.co/nmdodgEIWG— ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2026
സീസണിലെ ആദ്യ 11 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച ബാഴ്സലോണ 48 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പി.എസ്.ജിയോടേറ്റ തോൽവിയോടെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ 3 റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ടീം എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ റയലിനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലാ ലിഗയിൽ ആദ്യ 10 മത്സരങ്ങളും തുടർച്ചയായി വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് ബാഴ്സയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു.
മാഡ്രിഡിനായി കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ ബാഴ്സയുടെ പ്രതിരോധ പിഴവുകളാണ് കളി കൈവിട്ടുപോകാൻ കാരണമായത്. ഈ വിജയത്തോടെ റയൽ മാഡ്രിഡ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ബാഴ്സയുമായുള്ള വ്യത്യാസം 3 പോയിന്റായി കുറച്ചു. നിലവിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ബാഴ്സയേക്കാൾ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം പിന്നിലാണ്.
പരിക്കുകൾ ബാഴ്സയ്ക്ക് തലവേദന
റയലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം പകുതിയിൽ തന്നെ ഡിഫെൻഡർ സാവി എസ്പാർട്ട് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായത് ബാഴ്സയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ആൻഡ്രിയാസ് ക്രിസ്റ്റൻസൻ, യൂൾസ് കുണ്ടെ, എറിക് ഗാർഷ്യ എന്നിവർ നേരത്തെ തന്നെ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലാണ്. കൂടാതെ ഡിഫെൻഡർ ജെറാർഡ് മാർട്ടിന്റെ പിഴവാണ് റയലിന്റെ ആദ്യ ഗോളിന് വഴിവെച്ചതും. പരിക്കുകളാണ് നിലവിൽ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയെന്ന് കോച്ച് ഫ്ലിക്ക് സമ്മതിച്ചു.
Final. https://t.co/gmlT1ceSrn— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026
മത്സരത്തിൽ യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫോമിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. റാഫിഞ്ഞയാണ് ടീമിന്റെ ഏക ഗോൾ നേടിയത്. "ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക കളി പുറത്തെടുത്തില്ല. കളിയിൽ ഒരുപാട് അനാവശ്യ പിഴവുകൾ വരുത്തി. മികച്ച ടീമുകൾക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പിഴവുകൾക്ക് വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരും. മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്," പെഡ്രി വ്യക്തമാക്കി.
ശനിയാഴ്ച സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ അലാവസിനെതിരെയും, അടുത്ത ആഴ്ച ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരെയുമാണ് അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ. രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ബാഴ്സയുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്.
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