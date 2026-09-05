എംബാപ്പെ പെനാൽറ്റി തുലച്ചു! റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് റയൽ ബെറ്റിസ്
എംബാപ്പെ പെനാൽറ്റി പാഴാക്കി; റയൽ മഡ്രിഡിന് സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവി, അട്ടിമറി ജയവുമായി റയൽ ബെറ്റിസ്
Published : September 5, 2026 at 7:18 AM IST
സെവില്ലെ: ലാ ലിഗയിൽ സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ പെനാൽറ്റി പാഴാക്കിയ മത്സരത്തിൽ റയൽ മഡ്രിഡിന് സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവി. ജോസെ മൗറീന്യോ റയലിന്റെ പരിശീലകനായി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമുള്ള ടീമിന്റെ ആദ്യ പരാജയമാണിത്. ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് റയൽ ബെറ്റിസ് വമ്പന്മാരെ അട്ടിമറിച്ചത്. 81-ാം മിനിറ്റിൽ ട്രോയ് പാരോട്ട് നേടിയ ഗോളും, ഇൻജുറി ടൈമിൽ എംബാപ്പെയുടെ പെനാൽറ്റി തടുത്ത ഗോൾകീപ്പർ ആൽവാരോ വാലെസിന്റെ മിന്നും പ്രകടനവുമാണ് ബെറ്റിസിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
വാലെസിന്റെ വൻമതിലും പാരോട്ടിന്റെ ഗോളും
മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന്റെ തകർപ്പൻ ഹെഡർ ഡൈവിംഗ് സേവിലൂടെ തടുത്ത് ബെറ്റിസ് ഗോൾകീപ്പർ വാലെസ് റയലിനെ ഞെട്ടിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ സെവില്ലെയിലെ കടുത്ത ചൂടിൽ കളിയുടെ വേഗത കുറഞ്ഞെങ്കിലും 81-ാം മിനിറ്റിൽ കളി മാറി മറിഞ്ഞു. 68-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ട്രോയ് പാരോട്ട്, റയൽ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവ തട്ടിയകറ്റിയ പന്ത് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ച് ബെറ്റിസിന് ലീഡ് സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു
വിധി നിർണ്ണയിച്ച ഇൻജുറി ടൈമും വാർ തിരിച്ചടിയും
ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ റയൽ മഡ്രിഡ് തിരിച്ചടിക്കാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു. നാല് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം എംബാപ്പെയുടെ ഷോട്ട് ബെറ്റിസ് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് പകരക്കാരൻ കാർലോസ് എസ്പി ബൈസിക്കിൾ കിക്കിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വാർ പരിശോധനയിൽ അത് ഓഫ്-സൈഡ് ആണെന്ന് വിധിച്ച് റഫറി ഗോൾ നിഷേധിച്ചു.
ഇൻജുറി ടൈമിൽ റയലിന് രക്ഷപെടാൻ സുവർണ്ണാവസരം ലഭിച്ചു. ഇടതുപക്ഷത്തിലൂടെ പന്തുമായി മുന്നേറിയ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിനെ ബെറ്റിസ് ഡിഫൻഡർ നതാൻ ബോക്സിനുള്ളിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് റയലിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുക്കാൻ എത്തിയ കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ റൺ-അപ്പിനൊടുവിലുള്ള ഷോട്ട്, ദിശ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച വാലെസ് വലത്തോട്ട് ചാടി തട്ടിയകറ്റിയതോടെ റയലിന്റെ സമനില പ്രതീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു. എംബാപ്പെയുടെ പെനാൽറ്റി ശൈലി താൻ മുൻകൂട്ടി പഠിച്ചിരുന്നതായി വാലെസ് മത്സരശേഷം വെളിപ്പെടുത്തി.
'ഞങ്ങൾ ജയം അർഹിച്ചിരുന്നു': മൗറീന്യോ
"ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മികച്ച രീതിയിലാണ് കളിച്ചത്. കളിക്കാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയുമില്ല. ജയം അർഹിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ അർഹതയുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം പോയിന്റ് ലഭിക്കില്ലല്ലോ," എന്ന് റയൽ മഡ്രിഡ് പരിശീലകൻ ജോസെ മൗറീന്യോ പറഞ്ഞു. ബെറ്റിസ് താരങ്ങൾ കൂടുതൽ തന്ത്രപരമായി കളിച്ചതാണ് അവർക്ക് തുണയായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഓപ്പണറിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്റര് മിലാനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന റയൽ മഡ്രിഡിന് ഈ തോൽവി വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്.
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