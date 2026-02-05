മന്ദാന-വോൾ സഖ്യം തകർത്താടി; ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഡൽഹിയെ തകർത്ത് ആർസിബിക്ക് വുമണ്സ് പ്രീമിയര് ലീഗ് കിരീടം
41 പന്തില് 12 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളുമടക്കം 87 റണ്സ് നേടിയ സ്മൃതി മന്ദാന പുറത്താകുമ്പോഴേക്കും ബെംഗളൂരു വിജയത്തിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു.
Published : February 5, 2026 at 11:14 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 11:21 PM IST
വഡോദര: ആവേശം അവസാന ഓവാര് വരെ നീണ്ടുനിന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തില് ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിനെ തകര്ത്ത് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു വുമണ്സ് പ്രീമിയര് ലീഗ് 2026 കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ആറു വിക്കറ്റിനായി ചലഞ്ചേഴ്സിന്റെ ജയം. ഡല്ഹി ഉയര്ത്തി 204 എന്ന വിജയലക്ഷ്യം രണ്ടു പന്തുകള് ബാക്കി നില്ക്കെ ബെംഗളൂരു മറികടന്നു. ഡല്ഹി ഉയര്ത്തിയ കൂറ്റന് സ്കോറിനെ ക്യാപ്റ്റന് സ്മൃതി മന്ദാനയുടെയും ജോര്ജിയ വോളിന്റെയും തകര്പ്പന് ബാറ്റിംഗ് മികവിലാണ് ആര്.സി.ബി മറികടന്നത്. 41 പന്തില് 12 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളുമടക്കം 87 റണ്സ് നേടിയ സ്മൃതി മന്ദാന പുറത്താകുമ്പോഴേക്കും ബെംഗളൂരു വിജയത്തിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു.
79 റണ്സെടുത്ത ജോര്ജിയ വോള് മന്ദാനയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നല്കി. അവസാന ഓവറുകളില് റിച്ച ഘോഷ് (6) പുറത്തായെങ്കിലും, നാഡിന് ഡി ക്ലര്ക്കും (7) രാധാ യാദവും (12) ചേര്ന്ന് പതറാതെ ബാറ്റ് വീശിയതോടെയാണ് ആര്.സി.ബി രണ്ടാം തവണയും ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഡല്ഹിക്ക് വേണ്ടി ചിനെല്ലെ ഹെന്റി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
ഫൈനലില് ഡല്ഹി ഉയര്ത്തിയ 204 റണ്സെന്ന റെക്കോര്ഡ് വിജയലക്ഷ്യമാണ് ആര്.സി.ബി മറികടന്നത്. ഇതോടെ ഡല്ഹിയുടെ തുടര്ച്ചയായ നാലാം ഫൈനല് പ്രവേശനവും കിരീടമില്ലാതെ അവസാനിച്ചു. 2024-ന് ശേഷം ആര്.സി.ബി സ്വന്തമാക്കുന്ന രണ്ടാം വുമണ്സ് പ്രീമിയര് ലീഗ് കിരീടമാണിത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഡല്ഹി നിശ്ചിത 20 ഓവറില് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 203 റണ്സെടുത്തു. ഡബ്ല്യുപിഎല് ഫൈനല് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സ്കോറാണിത്. ഡല്ഹിക്ക് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റന് ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് (57) അര്ധസെഞ്ചുറി നേടി തിളങ്ങിയപ്പോള്, ലോറ വോള്വാര്ട്ട് (44), ചിനെല്ലെ ഹെന്റി (35) എന്നിവരുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം സ്കോര് 200 കടക്കാന് സഹായിച്ചു. ഓപ്പണര്മാരായ ലിസെല്ലെ ലീയും (37) ഷെഫാലി വര്മ്മയും (20) മികച്ച തുടക്കമാണ് നല്കിയത്. ആര്.സി.ബിക്ക് വേണ്ടി സായലി സത്ഗാരെ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, നാഡിന് ഡി ക്ലര്ക്ക് എന്നിവര് ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
സീസണിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലര്ത്തിയ ആര്.സി.ബി പോയിന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാമതെത്തിയാണ് നേരിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും തുടര്ച്ചയായി വിജയിച്ച അവര് വുമണ്സ് പ്രീമിയര് ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ടീമെന്ന റെക്കോര്ഡും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മറുവശത്ത്, തുടര്ച്ചയായ നാലാം തവണയാണ് ഡല്ഹി ഫൈനലിലെത്തുന്നത്. ഇത്തവണ ലീഗ് ഘട്ടത്തില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഡല്ഹി, എലിമിനേറ്ററില് ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈനലിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്.
Also Read: ഞങ്ങളുടെ വിമാനം ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, പാകിസ്താൻ കളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊളംബോയിലേക്ക്; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സൂര്യകുമാർ യാദവ്