ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായി വമ്പൻ പോരാട്ടം; ധർമ്മശാലയിൽ ഇന്ന് ആർസിബി - ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് അങ്കം
നിലവിലെ വിജയികളായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും എതിരാളികളായി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും നേർക്കുനേർ. പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്, പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ, ധർമ്മശാല കാലാവസ്ഥാ വിശകലനം
Published : May 26, 2026 at 2:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ ആവേശത്തിന് കലാശക്കൊട്ടാകാൻ ഇനി ഒരു പടി മാത്രം. കോടിക്കണക്കിന് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന 2026 ലെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിർണായക മത്സരത്തിൽ രണ്ട് വമ്പൻ ടീമുകൾ ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. നിലവിലെ ജേതാക്കളായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ന് ധർമ്മശാലയിൽ നേർക്കുനേർ പോരാടും.
ആർസിബിക്കു വേണ്ടി വിരാട് കോഹ്ലിയും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ഈ സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്. കോഹ്ലി 163.82 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 557 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ, 171.82 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 433 റൺസ് പടിക്കലും സ്വന്തമാക്കി. കൂടാതെ, ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പടീദാർ 393 റൺസ് നേടി മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ബൗളർമാരിൽ കഗിസോ റബാഡയും ഭുവനേശ്വർ കുമാറുമാണ് തിളങ്ങിയത്. ആർസിബിക്കു വേണ്ടി 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8.07 ഇക്കോണമിയിൽ 24 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ മുന്നിലുണ്ട്.
നേർക്കുനേർ മത്സരം
ജിടിയുടെ ഓപ്പണർമാരായ സായ് സുദർശനും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. സായ് സുദർശൻ 157.92 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 638 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 161.67 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 616 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി. ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ 24 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ കഗിസോ റബാഡയാണ് ടീമിന്റെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരൻ. ബൗളിങ്ങിൽ റാഷിദ് ഖാന്റെ സംഭാവനയും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്; 19 വിക്കറ്റുകൾ താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആർസിബിയും ജിടിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കാണാൻ നിരവധി ആരാധകരാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇരു ടീമുകളും കാഴ്ചവെച്ചത്. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഓരോ മത്സരം വീതം ജയിച്ച് തുല്യത പാലിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടം ആരാധകർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
ധർമ്മശാലയിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടാമത് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ടീമുകളാണ് വിജയിച്ചത്. പന്ത് തുടക്കത്തിൽ പിച്ചിൽ ചെറുതായി പിടിച്ചുനിൽക്കുമെങ്കിലും, താപനില കുറയുന്നതോടെ ബാറ്റിങ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ടോസ് നേടുന്ന ടീം ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കാരണം, ഈ വേദിയിൽ റൺസ് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ ആദ്യം പന്തെറിയുന്ന ടീമിന് വിജയസാധ്യത കൂടുതലാണ്.
കഗിസോ റബാഡ എന്ന വില്ലൻ
ഐപിഎല്ലിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പ്രധാന വില്ലനാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ കഗിസോ റബാഡ. 16 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണയാണ് റബാഡ വിരാട് കോഹ്ലിയെ പുറത്താക്കിയത്. അതിനാൽ റബാഡ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ ബാറ്റ്സ്മാന് ഭീഷണിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെതിരെ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ മികച്ച രീതിയില് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭുവിക്കെതിരെ 106.07 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് ഗില്ലിന് സ്കോർ ചെയ്യാനായത്.
ധർമ്മശാല കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്
അക്വുവെതറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മത്സര സമയത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല. എങ്കിലും മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 6 വരെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത 47-54% വരെയാണ്. കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കനത്ത മഴ പെയ്താൽ മത്സരം വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ മഴ കളിയെ പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഇത് കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കാനും സാധ്യത കുറവാണ്.
