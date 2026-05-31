ഗില്ലും സുദർശനും പുറത്ത്; ഓറഞ്ച് ക്യാപ് 15 കാരനില് സുരക്ഷിതം
Published : May 31, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 7:59 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: 19ആമത് ഐപിഎല് സീസണിൻ്റെ കലാശപ്പോരില് കിരീടം നിലനിർത്താൻ രജിത് പട്ടീദാര് നയിക്കുന്ന റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളുരുവും ഷെല്ഫിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ കിരീടം എത്തിക്കാൻ നാല് വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും ഇറങ്ങുമ്പോള് അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഡിയം ക്രിക്കറ്റ് ആവേശത്താല് നിറയുന്നു. രണ്ടു ടീമും രണ്ടാമത്തെ കിരീടത്തിനായുള്ള വരവാണ്.
ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ ഫൈനല് ഗുജറാത്തിന് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം വലുതാണെങ്കിലും ടോസിൻ്റെ ഭാഗ്യം ആർസിബിക്ക് ഒപ്പം നിന്നു. ടോസ് നേടിയ ബംഗളുരു ഗുജറാത്തിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റമില്ലാതെയാണ് ബംഗളുരു ഇറങ്ങുന്നത്. ഗുജറാത്ത് ടീമിൽ സായ് കിഷോറിനു പകരം അർഷദ് ഖാൻ ഇലവനിലെത്തി. പേസ് ബോളർമാർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന പിച്ചില് തുടക്കത്തിൽ മികച്ച സ്വിങ്ങും ബൗൺസും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിൻ്റെ ശരാശരി സ്കോർ 189 ആണ്.
12 റൺസ് നേടി സായ് സുദർശനും 10 റൺസുമായി ഗില്ലും പുറത്തായതോടെ ഐപിഎല് ഓറഞ്ച് ക്യാപ് 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ തലയില് സുരക്ഷിതമായി. 16 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 776 റൺസ് ആണ് വൈഭവ് നേടിയത്. ക്വാളിഫയർ 2ല് സെഞ്ചുറി നേടിയ ഗുജറാത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ശുബ്മാൻ ഗില് 8 പന്തില് 10 റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായി. ഹെയസല്വുഡ് എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തില് ബോള് ഉയർത്തിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മിഡ് ഓണില് നിന്നിരുന്ന രജത്ത് പട്ടീതാറിന് പിടികൊടുത്ത് പുറത്തായി.
ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയ രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ തന്നെയാണ് കലാശപ്പോരാട്ടം. ആദ്യ ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്തിനെ തോൽപിച്ചാണ് ബംഗളൂരു ഫൈനലുറപ്പിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ മറികടന്നായിരുന്നു ടൈറ്റൻസിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശം. സീസണിൽ ഇരുടീമുകളും മൂന്നുവട്ടം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് ജയം ബംഗളൂരുവിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഒരു തവണ ഗുജറാത്ത് ജയിച്ചു.
ഇരു ടീമുകളിലെയും പ്രധാന താരങ്ങൾ
മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വമ്പൻ താരനിരയാണ് ഇരു ടീമുകളിലുമുള്ളത്.
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു
വിരാട് കോഹ്ലി: ഗുജറാത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് (430+ റൺസ്) അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള 'കിംഗ് കോഹ്ലി' തന്നെയാണ് ആർസിബിയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്.
രജത് പട്ടിദാർ: ഈ സീസണിൽ ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പട്ടിധാർ മികച്ച ഫോമിലാണ്, ക്വാളിഫയർ 1-ൽ ഗുജറാത്തിനെതിരെ വെറും 33 പന്തിൽ 9 സിക്സറുകളോടെ 93 റൺസ് വാരിക്കൂട്ടിയ ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് ബൗളർമാർക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്
ഭുവനേശ്വർ കുമാർ & ജാക്കോബ് ഡഫി: പവർപ്ലേയിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താൻ ശേഷിയുള്ള ആർസിബിയുടെ പ്രധാന ബൗളിംഗ് കുന്തമുനകൾ.
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ: ടീമിൻ്റെ നായകനും മികച്ച ഓപ്പണറുമായ ഗില്ലിൻ്റെ പ്രകടനം ഗുജറാത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമാകും
സായ് സുദർശൻ: റൺസ് ഉയർത്താൻ ശേഷിയുള്ള താരം. ആർസിബിക്കെതിരെ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് റെക്കോഡുണ്ട്
റാഷിദ് ഖാൻ & ജേസൺ ഹോൾഡർ: ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനും അവസാന ഓവറുകളിൽ ബാറ്റ് കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കാനും കഴിയുന്ന ലോകോത്തര ഓൾറൗണ്ടർമാർ.
