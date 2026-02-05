ETV Bharat / sports

കന്നികീരിടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡൽഹി: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ ഇന്ന് ഫെെനല്‍; എതിരാളികള്‍ ആര്‍സിബി

മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആര്‍സിബി മൂന്ന് തവണ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായ ഡൽഹിയെ നേരിടും.

WPL 2026 FINAL DC VS RCB
WPL 2026 FINAL DC VS RCB (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 11:38 AM IST

നവി മുംബൈ: വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഇന്ന് കിരീടപ്പോര്. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു മൂന്ന് തവണ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും. രാത്രി 7:30 ന് വഡോദരയിലെ കൊടാമ്പി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. 2024 ൽ എട്ട് വിക്കറ്റിന്‍റെ വിജയത്തോടെ ആര്‍സിബി അവരുടെ കന്നി കിരീടം നേടി. അതേസമയം, ഡൽഹി നാല് ഫൈനലുകളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കുറി കിരീടം നേടാനാകുമോയെന്നതാണ്‌ ആകാംക്ഷ.

ആറ് വിജയങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്‍റുമായി ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ആർസിബി ഫൈനലിൽ നേരിട്ട് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. യുപി വാരിയേഴ്‌സിനെതിരായ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിന്‍റെ ജയത്തിന്‍റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ആർ‌സി‌ബിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച സ്‌മൃതി മന്ദാന എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 48.33 ശരാശരിയിൽ 290 റൺസ് നേടി. നദീൻ ഡി ക്ലെർക്ക് അവരുടെ മികച്ച ബൗളറാണ്, 13.53 ശരാശരിയിലും 7.25 എന്ന എക്കണോമിയിലും 15 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എലിമിനേറ്ററിൽ ഗുജറാത്ത് ജയന്‍റ്‌സിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിസി ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. എലിമിനേറ്ററിൽ 23 പന്തിൽ 41 റൺസ് നേടിയ ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സീസണിൽ 31.44 ശരാശരിയിലും 141.50 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 283 റൺസ് നേടിയ ലിസല്ലെ ലീ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്‍റെ ടോപ് സ്കോററാണ്. 2026 ലെ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് മത്സരത്തിൽ ആർ‌സി‌ബിയുടെ മന്ദാനയ്ക്ക് പിന്നിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

ഡിസിയുടെ ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തെ നന്ദിനി ശർമ്മ നയിക്കും. 2026 ലെ പർപ്പിൾ ക്യാപ്പിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ 16 വിക്കറ്റുകളുമായി അവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഗുജറാത്തിന്‍റെ സോഫി ഡിവിനാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഡിസിക്കു വേണ്ടി നന്ദിനി ശർമ്മ നേടിയ 16 വിക്കറ്റുകൾ ലീഗിന്‍റെ ഒരു പതിപ്പിൽ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകളാണ്.

WPL 2026 FINAL DC VS RCB (IANS)

ആര്‍സിബി vs ഡിസി നേർക്കുനേർ

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ഒമ്പത് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആറ് വിജയങ്ങളുമായി ഡിസി മുന്നിലാണ്. ആർ‌സി‌ബി മൂന്ന് തവണയെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളു. ഈ സീസണിൽ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഓരോ തവണ വീതം ടീമുകള്‍ വിജയിച്ചു.

ഫൈനൽ തത്സമയം എവിടെ കാണാം

2026 ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്‍റെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം ഇന്ത്യയില്‍ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ടിവി ചാനലുകളിൽ മത്സരം കാണാം.

