മരിക്കാത്ത ഓർമ്മയായി അവർ എന്നും ഗാലറിയിലുണ്ടാകും; 11 ആരാധകർക്കായി ചിന്നസ്വാമിയിൽ സീറ്റുകൾ മാറ്റിവെക്കും

Chinnaswamy Stadium (IANS)
Published : March 24, 2026 at 3:41 PM IST

ബെംഗളൂരു: റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിന്‍റെ (ആർസിബി) ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ 11 സീറ്റുകൾ ഇനി മുതൽ എക്കാലവും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ കിരീട വിജയത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട 11 ആരാധകരുടെ സ്‌മരണയ്ക്കായാണ് ഈ അപൂർവ്വ ആദരം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും ഈ 11 സീറ്റുകൾ ആർക്കും വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് ആർസിബി സിഇഒ രാജേഷ് മേനോൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

മരിച്ച ആരാധകർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ സീസണിലുടനീളം വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'ജൂൺ 4-ന് നമുക്ക് നഷ്ടമായ ആ 11 ആരാധകരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി, താരങ്ങൾ പരിശീലന വേളയിൽ 11-ാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി അണിയും. മത്സരദിവസത്തെ വാം-അപ്പ് സമയത്തും അവർ ഈ ജേഴ്‌സിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതിനുപുറമെ, ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ 11 സീറ്റുകൾ ആ ആരാധകർക്കായി ഞങ്ങൾ നീക്കിവെക്കുന്നു. അവർ എന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടാകും," ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാജേഷ് മേനോൻ പറഞ്ഞു.

officials review preparations for the Indian Premier League (IPL) 2026 at M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru (IANS)

2025 ജൂൺ 4-ന് ആർസിബിയുടെ ഐപിഎൽ കിരീട വിജയ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ വൻ ദുരന്തമുണ്ടായത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയതോടെയുണ്ടായ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്കിൽ 11 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും 50-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ആവശ്യമായ അനുമതികൾ വാങ്ങാതെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിനും സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയ്ക്കും ആർസിബി മാനേജ്‌മെന്‍റിനെയും കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെയും (കെഎസ്സിഎ) സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം ആർസിബി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിരുന്നു.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ:

ആരാധകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ സീസണിൽ വിപുലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഇഒ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി കർശനമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Chinnaswamy Stadium (IANS)

ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആർസിബിയുടെ മത്സരങ്ങളൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സർക്കാരിന്‍റെ പുതിയ അനുമതിയോടെ ഈ സീസണിലെ അഞ്ച് ഹോം മത്സരങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിലും, രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം റായ്‌പൂരിലും നടക്കും.

