ചിന്നസ്വാമിയിൽ 'റോയൽ' അങ്കം: ചാമ്പ്യൻ പട്ടം കാക്കാൻ ആർസിബി, കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ടൈറ്റൻസ്
ആർസിബി ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും, ചിന്നസ്വാമിയിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം.
Published : April 24, 2026 at 3:06 PM IST
ബെംഗളൂരു: നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും. ബംഗളൂരുവിലെ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരമാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ആർസിബിക്ക് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ 18-ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനോട് തോറ്റതോടെ ഈ സീസണിൽ സ്വന്തം മണ്ണിലെ ആദ്യ പരാജയം അവർക്ക് രുചിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പോയിന്റ് ടേബിളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ബംഗളൂരു ഈ സീസണിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം, ആർസിബിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോം മത്സരങ്ങൾ റായ്പൂരിലെ ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക.
മറുഭാഗത്ത്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കനത്ത പരാജയത്തിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് വരുന്നത്. ഏപ്രിൽ 20-ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ 99 റൺസിനാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത്. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ടീമിന് ഇന്ന് ശക്തമായി പൊരുതേണ്ടി വരും. ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായ ചിന്നസ്വാമി ഗ്രൗണ്ടിൽ ആർസിബിയെ നേരിടുക എന്നത് ടൈറ്റൻസിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം:
ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ ഇരുടീമുകളും ആറ് തവണയാണ് നേർക്കുനേർ വന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് തവണ വീതം വിജയിച്ച് ഇരുടീമുകളും തുല്യശക്തികളായി തുടരുന്നു. 2022 ഏപ്രിൽ 30-നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യ മത്സരം. അന്ന് ഗുജറാത്തിനായിരുന്നു വിജയം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2025 ഏപ്രിൽ 2-ന് നടന്ന മത്സരത്തിലും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസാണ് വിജയിച്ചത്. ആർസിബിക്ക് തങ്ങളുടെ കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഈ മത്സരം നിർണ്ണായകമാണ്.
ടീം അംഗങ്ങൾ :
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: ശുഭ്മന് ഗിൽ (നായകൻ), ജോസ് ബട്ലർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കുമാർ കുശാഗ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, റാഷിദ് ഖാൻ, മാനവ് സുതർ, നിശാന്ത് സിന്ധു, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കാഗിസോ റബാഡ, രവിശ്രീനിവാസൻ സായ് കിഷോർ, ജയന്ത് യാദവ്, ഇഷാന്ത് ശർമ, അശോക് ശർമ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ടോം ബാന്റൺ, ലൂക്ക് വുഡ്, സായ് സുദർശൻ, രാഹുൽ തേവാട്ടിയ, അർഷാദ് ഖാൻ, അനൂജ് റാവത്ത്, കുൽവന്ത് ഖേജ്രോളിയ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, എം ഷാരൂഖ് ഖാൻ.
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു: ഫിലിപ്പ് സാൾട്ട്, വിരാട് കോലി, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, രജത് പാട്ടിദാർ (നായകൻ), ജിതേഷ് ശർമ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ടിം ഡേവിഡ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, സുയാഷ് ശർമ, റാസിഖ് സലാം ദാർ, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, ജോർദാൻ കോക്സ്, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, മങ്കേഷ് യാദവ്, ജേക്കബ് ഡഫി, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, നുവാൻ തുഷാര, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, വിക്കി ഓസ്ത്വാൾ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര, അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, സാത്വിക് ദേസ്വാൾ.
