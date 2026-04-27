8 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ്! ഡൽഹിയെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി ആർസിബി; ഹേസൽവുഡും ഭുവനേശ്വറും തീപ്പൊരിയായി
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ബെംഗളൂരു, ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയം.
Published : April 27, 2026 at 10:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലില് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് ആർസിബി തകർത്തു. ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എന്നിവരുടെ മാരകമായ ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ബാറ്റിംഗിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും വിരാട് കോഹ്ലിയും തിളങ്ങിയതോടെ ബെംഗളൂരു വിജയം അനായാസമാക്കി.
ഡൽഹിയുടെ തകർച്ച: 8 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ്!
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡൽഹിയുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഡൽഹിയെ ഹേസൽവുഡും ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ചേർന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. പുതിയ പന്ത് ഇരുവശത്തേക്കും സ്വിംഗ് ചെയ്യിച്ച ഈ പേസ് സഖ്യം ആദ്യ നാല് ഓവറിൽ തന്നെ ഡൽഹിയുടെ ആറ് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതെടുത്തു. വെറും എട്ട് റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ആറ് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ ഡൽഹി ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം തകർച്ചകളിലൊന്നിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പിന്നീട് എത്തിയ അഭിഷേക് പോറൽ (30 റൺസ്) നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലെത്തിച്ചത്. ഒടുവിൽ 16.3 ഓവറിൽ 75 റൺസിന് ഡൽഹി ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിച്ചു.
76 റൺസ് എന്ന ചെറിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ആർസിബിക്ക് വേണ്ടി ഇംപാക്റ്റ് പ്ലെയർ ജേക്കബ് ബെഥേലാണ് ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഫോറടിച്ച് തുടങ്ങിയ ബെഥേൽ, കെയ്ൽ ജാമിസണെതിരെ രണ്ട് കൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ പറത്തി സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. ഇതിൽ ഒന്ന് 104 മീറ്റർ നീളമുള്ള പടുകൂറ്റൻ സിക്സറായിരുന്നു. എന്നാൽ 11 പന്തിൽ 20 റൺസെടുത്ത ബെഥേലിനെ ടി. നടരാജൻ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കി. മിഡ്-ഓണിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് ഓടി തോളിലൂടെ പന്ത് കൈക്കലാക്കിയ നടരാജന്റെ പ്രകടനം കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
ബെഥേൽ പുറത്തായതോടെ ക്രീസിലൊന്നിച്ച ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും വിരാട് കോഹ്ലിയും ചേർന്ന് കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. ചമീരയെയും ജാമിസണെയും തുടർച്ചയായി ബൗണ്ടറികൾ കടത്തിയ പടിക്കൽ 4.3 ഓവറിൽ തന്നെ ടീം സ്കോർ 50 കടത്തി. വൺ-ലെഗ്ഡ് പുൾ ഷോട്ടിലൂടെയും മിഡ്-ഓഫിന് മുകളിലൂടെയുള്ള സിക്സറിലൂടെയും പടിക്കൽ തന്റെ ക്ലാസ് തെളിയിച്ചു. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആർസിബി 65 റൺസെടുത്തിരുന്നു.
ഒടുവിൽ നടരാജനെതിരെ ലോഫ്റ്റഡ് സിക്സറും പിന്നാലെ ഡീപ്പ് മിഡ്-വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെയുള്ള മറ്റൊരു സിക്സറും പറത്തി കോഹ്ലി വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. 81 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയായിരുന്നു ആർസിബിയുടെ ഈ മാസ്മരിക ജയം. പടിക്കൽ 34 റൺസുമായും കോഹ്ലി 23 റൺസുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു.
ഈ വമ്പൻ വിജയം ആർസിബിയുടെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് കുത്തനെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത്, വലിയ മാർജിനിലുള്ള ഈ തോൽവി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ആത്മവീര്യത്തെ തകർക്കുന്നതാണ്. വരും മത്സരങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തേണ്ടി വരും.
Also Read: ആർസിബി -ജിടി മത്സരത്തിനിടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച: 240 ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനരഹിതം, രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ