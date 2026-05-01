പവർപ്ലേയിൽ പതറി, മധ്യനിരയിൽ തകർന്നു; ആർസിബിയുടെ തോൽവിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ ഇതാ
ഗുജറാത്തിനോട് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച സമ്മതിച്ച് രജത് പാട്ടിദാർ.
Published : May 1, 2026 at 9:22 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോടേറ്റ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു (ആർസിബി) ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പാട്ടിദാർ. നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്കോർ കുറഞ്ഞുപോയെന്നും, മധ്യ ഓവറുകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആർസിബിക്ക് 19.2 ഓവറിൽ 155 റൺസ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. 40 റൺസെടുത്ത ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും 28 റൺസ് നേടി വേഗത്തിൽ ബാറ്റ് വീശിയ വിരാട് കോലിയും മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും മധ്യനിരയിലെ തകർച്ച ടീമിന് വെല്ലുവിളിയായി. ഗുജറാത്തിന് വേണ്ടി അർഷാദ് ഖാൻ മൂന്ന് വിക്കറ്റും റാഷിദ് ഖാൻ, ജേസൺ ഹോൾഡർ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി ആർസിബിയെ ചെറിയ സ്കോറിൽ ഒതുക്കി.
- Punjab Kings with 13 Points.
- 3 teams with 12 Points.
- Gujarat Titans with 10 Points.
An important week ahead in IPL 2026. pic.twitter.com/FkcpaTQAYt
"സ്കോർ വിജയത്തിന് പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബൗളർമാർ പൊരുതിയ രീതിയും കളി 15-16 ഓവർ വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും ഒരു പോസിറ്റീവ് അടയാളമായി ഞാൻ കാണുന്നുവെന്ന് പാട്ടിദാർ മത്സരശേഷം വ്യക്തമാക്കി.
ഗുജറാത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് തുടക്കം
156 റൺസ് ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനായി നായകൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. വെറും 18 പന്തിൽ നിന്ന് 43 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഗിൽ പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ ആർസിബിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഒടുവിൽ 15.5 ഓവറിൽ 158/6 എന്ന നിലയിൽ ഗുജറാത്ത് വിജയം കണ്ടു. പിച്ചിലെ പുല്ലിന്റെ സാന്നിധ്യം ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെ സഹായിച്ചെന്നും ഗില്ലിന്റെ പ്രകടനം കളിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെന്നും പാട്ടിദാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ പ്രകടനം
റൺസ് വിട്ടുനൽകിയെങ്കിലും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ആർസിബിയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ സീനിയർ താരത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെ പാട്ടിദാർ പ്രശംസിച്ചു. "ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ വലിയ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ബൗളറാണ് അദ്ദേഹം. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അദ്ദേഹം പന്തെറിഞ്ഞ രീതി അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു," ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യം വരും മത്സരങ്ങൾ
ടീം നിലവിൽ മികച്ച സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും പോയിന്റ് പട്ടികയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആകുലപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പാട്ടിദാർ പറഞ്ഞു. "ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഓരോ മത്സരത്തെയും ഗൗരവമായി കണ്ട് മുന്നേറാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പോയിന്റ് പട്ടിക നോക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: പരാഗ് കാണിച്ചത് വലിയ തെറ്റോ? മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം തെറിച്ചു! നടപടി കടുപ്പിച്ച് ബിസിസിഐ