കണ്ണീരോർമകൾക്ക് മുന്നിൽ ആർസിബിയുടെ രാജകീയ ജയം; ഹൈദരാബാദിനെ തകർത്ത് ബെംഗളൂരു
202 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ആർസിബി 15.4 ഓവറിൽ മറികടന്നു. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും വിരാട് കോഹ്ലിയും അർധസെഞ്ച്വറി നേടി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആദരവർപ്പിച്ചു.
Published : March 28, 2026 at 11:17 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഐപിഎൽ പുതിയ സീസണിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന് ആറ് വിക്കറ്റിൻ്റെ ആധികാരിക ജയം. എം ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ഉയർത്തിയ 202 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 15.4 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ബെംഗളൂരു മറികടന്നു. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിൻ്റെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും മികച്ച ബാറ്റിങ്ങാണ് രജത് പാട്ടിദാർ നയിക്കുന്ന ആർസിബിക്ക് മികച്ച തുടക്കം സമ്മാനിച്ചത്.
ദുരന്തസ്മരണയിൽ ചിന്നസ്വാമി
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ നാലിന് ആർസിബിയുടെ കിരീട നേട്ടത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 11 പേർ ദാരുണമായി മരിച്ചിരുന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ചിന്നസ്വാമിയിൽ വീണ്ടുമൊരു മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മൗനം ആചരിച്ചു. കൂടാതെ അവർക്കായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഥിരം ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഫ്രാഞ്ചൈസി സമർപ്പിച്ചു. നിറഞ്ഞ ഗാലറി അങ്ങേയറ്റം വൈകാരികമായാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തത്.
Century stand. Match won. Job done! ✅— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2026
A masterclass in chasing from @imVkohli and @devdpd07 🤝
തകർച്ചയും തിരിച്ചുവരവും
പത്ത് മാസമായി മത്സരങ്ങളൊന്നും നടക്കാതിരുന്ന പിച്ചിൽ ടോസ് നേടിയ ബെംഗളൂരു നായകൻ പാട്ടിദാർ ബോളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. തൻ്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഡിആർഎസ് പാഴാക്കിയെങ്കിലും, പിന്നാലെ പുൾ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച അഭിഷേക് ശർമയെ(ഏഴ്) ജിതേഷ് ശർമയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ച് കിവീസ് പേസർ ജേക്കബ് ഡഫി വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടങ്ങി. ഡഫിക്ക് മുന്നിൽ പുൾ ഷോട്ടുകൾ കളിച്ച് ട്രാവിസ് ഹെഡ്ഡും നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും കൂടി പവർപ്ലേയിൽ വീണതോടെ 4.2 ഓവറിൽ ഹൈദരാബാദ് മൂന്നിന് 29 എന്ന നിലയിലായി. തുടർന്ന് താത്കാലിക നായകൻ ഇഷാൻ കിഷനും ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസനും(31) ചേർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ 97 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുയാഷ് ശർമയെ ഫോറടിച്ച് 27 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയ ഇഷാൻ, അഭിനന്ദൻ സിങ്ങിനെതിരെ സിക്സും ഫോറുകളും നേടി. സ്പിന്നർ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ ഒരോവറിൽ രണ്ട് സിക്സറുകൾ പറത്തിയ താരം 38 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സുമടക്കം 80 റൺസ് നേടി. ഡീപ് ബാക്ക്വേർഡ് പോയിൻ്റിൽ ഫിൽ സാൾട്ടിൻ്റെ വൺ-ഹാൻഡ് ഡൈവിങ് ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് ഇഷാൻ പുറത്തായത്. ഈ സീസണിലെ മികച്ച ക്യാച്ചുകളിലൊന്നാണിത്. ഭുവനേശ്വർ കുമാറിൻ്റെ പന്തിൽ 26ൽ നിൽക്കെ കോഹ്ലി ക്യാച്ച് കൈവിട്ട അനികേത് വർമ 19 പന്തിൽ 43 റൺസ് നേടിയതോടെ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ സ്കോർ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 201ൽ എത്തി. നാല് ഓവറിൽ 22 റൺസ് വഴങ്ങിയ ഡഫിക്കും റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡിനും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതമുണ്ട്.
അനായാസം ബെംഗളൂരു
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബെംഗളൂരുവിനായി ഓപ്പണർ ഫിൽ സാൾട്ട് എട്ട് റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ഉനദ്ഘട്ടിൻ്റെ പന്തിൽ ക്ലാസനാണ് ക്യാച്ചെടുത്തത്. തുടർന്നെത്തിയ ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലാണ് ചേസിങ്ങിന് വേഗം കൂട്ടിയത്. കോഹ്ലിക്കൊപ്പം രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 45 പന്തിൽ 101 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡേവിഡ് പെയിനെതിരെയും ഹർഷ് ദുബെയ്ക്കെതിരെയും ഫോറും സിക്സും നേടിയ പടിക്കൽ ഹർഷൽ പട്ടേലിനെതിരെ ഫോറടിച്ച് 21 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചു. 2
6 പന്തിൽ 61 റൺസ് നേടിയ പടിക്കൽ ദുബെയുടെ പന്തിൽ ക്ലാസന് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി. 28ൽ നിൽക്കെ കോഹ്ലിയുടെ ക്യാച്ച് ഹർഷൽ പട്ടേലിൻ്റെ പന്തിൽ ക്ലാസൻ കൈവിട്ടിരുന്നു. ജയ്ദേവ് ഉനദ്ഘട്ട്, ഈഷാൻ മലിംഗ എന്നിവർക്കെതിരെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷോട്ടുകൾ പുറത്തെടുത്ത കോഹ്ലി 33 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി നേടി. ബെംഗളൂരു നാലാം ഓവറിൽ 50 റൺസും പവർപ്ലേയിൽ 76 റൺസും 8.1 ഓവറിൽ 100 റൺസും പിന്നിട്ടു. രജത് പാട്ടിദാർ 12 പന്തിൽ 31 റൺസെടുത്ത് സ്കോറിങ് വേഗത്തിലാക്കി.
പെയിൻ എറിഞ്ഞ 13-ാം ഓവറിൽ പാട്ടിദാറും തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ജിതേഷ് ശർമയും(പൂജ്യം) മടങ്ങി. എന്നാൽ ഹർഷൽ പട്ടേലിനെതിരെ തുടർച്ചയായി ബൗണ്ടറികൾ നേടി കോഹ്ലി വിജയം എളുപ്പമാക്കി. 38 പന്തിൽ 69 റൺസുമായി കോഹ്ലിയും 16 റൺസുമായി ടിം ഡേവിഡും പുറത്താകാതെ നിന്നു. എട്ട് ബൈയും മൂന്ന് ലെഗ് ബൈയും ഏഴ് വൈഡുമടക്കം 18 എക്സ്ട്രാ റൺസും ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ സ്കോർബോർഡിൽ ലഭിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ച ഒൻപത്, 110, 163, 163 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദിനായി ഡേവിഡ് പെയിൻ മൂന്ന് ഓവറിൽ 35 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി രണ്ട് ഓവറിൽ 19 റൺസും ഈഷാൻ മലിംഗ രണ്ട് ഓവറിൽ 35 റൺസും വിട്ടുകൊടുത്തു. മൂന്ന് ഓവറിൽ 29 റൺസ് വഴങ്ങിയ ഉനദ്ഘട്ട്, മൂന്ന് ഓവറിൽ 35 റൺസ് നൽകിയ ദുബെ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഹർഷൽ പട്ടേൽ 2.4 ഓവറിൽ 39 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തു. മികച്ച സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബൗളിങ് നിര ഹൈദരാബാദിന് തിരിച്ചടിയായി.
